Sin acuerdo salarial, el sector doméstico sigue sin aumentos

La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) confirmó que en mayo de 2026 no habrá aumentos para el personal doméstico, debido a la falta de un nuevo acuerdo paritario para el segundo trimestre del año. De este modo, los empleadores deberán abonar los mismos valores que rigen desde marzo. La medida alcanza a todas las categorías del sector, que continúan sin actualizaciones salariales a la espera de una nueva negociación.

En la categoría “Tareas Generales”, que incluye limpieza, lavado y planchado, el valor por hora se mantiene en $3.348,37 para el personal con retiro y en $3.599,86 para quienes trabajan sin retiro.

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En cuanto a los salarios mensuales, el básico es de $410.773,52 para trabajadores con retiro, mientras que asciende a $455.160,14 en el caso de quienes residen en el lugar de trabajo.

El esquema vigente también contempla el adicional por antigüedad, que equivale a un 1% por cada año trabajado con el mismo empleador desde septiembre de 2020. Para las provincias de la región patagónica continúa aplicándose el adicional por “Zona Desfavorable”, que implica un incremento del 30% sobre los salarios básicos.

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En el resto de las categorías, los supervisores perciben $4.013,30 por hora, mientras que el personal de cuidado de personas y los caseros mantienen un valor de $3.599,87 por hora en la modalidad con retiro.

Desde el organismo señalaron que los valores actuales corresponden al último acuerdo alcanzado a comienzos de año y seguirán vigentes hasta que se concrete una nueva instancia de revisión paritaria.