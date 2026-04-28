Intendente bonaerense sobre Milei: "Es un maldito que está haciendo sufrir a la gente"

El intendente de Ensenada Mario Secco cuestionó con dureza al presidente Javier Milei al asegurar que "es un maldito que está haciendo sufrir a la gente" y que "lo hace feliz que los municipios quiebren".

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"Es un mamarracho"

"La verdad que no lo puedo ni ver por tan maldito que es. No puedo ser muy delicado hablando del presidente porque es un mamarracho que nosotros tenemos en el país, que está haciendo sufrir a la gente", respondió cuando se le consultó sobre el discurso del primer mandatario en la Fundación Libertad.

"Nosotros no llegábamos a 10.000 bolsones y hoy estamos en 20.000 bolsones. No llegábamos a 10.000 medicamentos y estamos en 38.000. Este tipo se limpia el traste con nosotros. Tira a los jubilados a la calle, los del PAMI, 7.800 jubilados a la calle que no los atienden más las clínicas privadas, no les dan más medicamentos y los tengo todos en los hospitales municipales, comprándole los remedios. Yo no me puedo cagar en los viejos, en los compañeros", explicó en declaraciones a Radio 10.

"La desocupación que me ha generado este tipo en Ensenada, que fue cuna del trabajo y la ciudad que más aporta al PBI en la provincia de Buenos Aires. Destruyó todo el engranaje de consumo en la ciudad; el comercio está muerto, no puede pagar a los empleados y los comerciantes se están comiendo sus ahorros", agregó.

Además señaló que siente "un rechazo tremendo porque está destruyendo la economía de las ciudades y destruyendo los municipios porque es lo que quiere, lo hace feliz que los municipios quiebren". "Muchos municipios van a quebrar porque no pueden pagar sueldos ni aguinaldos", puntualizó.

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Coparticipación

"Este es un basura (sic) que actúa no dando nada, escondiéndose como gran sinvergüenza que es. Hay que denunciar lo que hacen con la plata porque el 33% de lo que utiliza la provincia de Buenos Aires en alimentos siempre lo aportó la Nación con los impuestos que cobra y tiene que mandarlo en una coparticipación. Hace dos años y medio que esa coparticipación se la quedan ellos", aseveró en diálogo con Gustavo Sylvestre.

Y luego ejemplificó: "Escucho a los tarados que hablan por Milei, estos libertarios de cuarta, diciendo que los municipios cobran tasas municipales, pero ¿saben cuánto es eso? Es el 1%. ¿Por qué no hablamos del 42% que se llevan del impuesto a la nafta todos los días en Ensenada?"

"Somos un municipio exitoso que se tiene que hacer cargo de las barbaridades que hacen estos tipos. No es un buen tipo, es un basura al que no le interesa la gente. Lo único que le interesa es la timba financiera", insistió.

"Están en esa joda de licuar la guita, llevársela y dejar un país en ruinas para que venga el peronismo y lo vuelva a arreglar", concluyó Secco.