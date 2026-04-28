Javier Milei volvió a apuntar contra los periodistas: "Ensobrados y corruptos"

Durante su discurso de este lunes por la noche en el cierre de la cena anual de la Fundación Libertad, el presidente Javier Milei apuntó una vez más contra el periodismo e hizo referencia a los periodistas "ensobrados y corruptos" al defender la gestión del gobierno libertario hasta la fecha.

"No puede ser que nos dejemos psicopatear por los kukas, no puede ser que le compremos la mentira a los periodistas ensobrados y corruptos", sostuvo el mandatario durante el discurso en el que defendió su plan económico e insistió con sus críticas contra el kirchnerismo y los comunicadores.

Mauricio Macri en la cena de la Fundación Libertad: "El populismo se está agotando"

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

En su presentación, el mandatario indicó que la economía enfrentó un duro shock político en 2025 y otro shock externo negativo este año, dado el contexto global de crisis y conflictos, aunque la situación encontró a la economía argentina "con las cuentas públicas y externas en equilibrio" y habiendo comprado 7000 millones de dólares para las reservas.

"¿Qué parte no se está entendiendo? no se dejen psicopatear por los kukas. Entiendo que los kukas hablan para los kukas cabeza de termo, pero no puede ser que alguno que haya abrazado alguna vez las ideas de la libertad se coma todos estos relatos", aseveró.

En un nuevo ataque al periodismo, Milei agregó: "No puedo creer que los tomen por tontos y que lo compren porque tal o cual periodista mentiroso ensobrado corrupto repite esa mentira. Y lo peor de todo es que esa mentira no está solo en Página 12 o en C5N, está en los que supuestamente alguna vez defendieron las ideas de la libertad y hoy son más zurdos que Página 12".

El presidente Javier Milei en la cena anual de Fundación Libertad.

"Tomar deuda es inmoral, es pasarle la cuenta, a fiesta, a nuestros hijos y nietos. Es una cosa aberrante. La otra es subir impuestos: es un robo, un ataque a la propiedad. Nosotros hicimos el ajuste y eliminamos más de 24 impuestos", sostuvo luego el libertario destacando el ajuste que se realizó desde que asumió el gobierno.

En línea con la defensa de su gestión, Milei también destacó los "hitos" desde su inicio y mencionó: "Mandamos la ley de modernización laboral, sacamos déficit cero, aprobamos el acuerdo de la UE-Mercosur, aprobamos la ley de Glaciares y bajamos la edad de imputabilidad. En un mes y medio, sacamos más leyes que en los últimos 40 años. Sacamos también a 14 millones de la pobreza".

"No saben sumar dos más dos ni con un ábaco, el mejor exponente es el soviético que gobierna la provincia de Buenos Aires. Néstor Kirchner dejó más inflación de la que recibió. Y Cristina Kirchner hizo lo mismo. Y muchísima más inflación dejó Alberto Fernández", agregó luego apuntando una vez más contra el kirchnerismo.

Milei recibió el Premio Libertad 2026, y llamó "horrible" al número de inflación, pero dijo que no se apartará "un ápice" de su plan

"La economía crece a pesar de que hicimos el ajuste más importante de la historia. Lo peor ya pasó a pesar del ataque violento de la política contra el programa económico. Y la gente respaldó el programa: ganamos con el 41%", amplió el mandatario en su exposición.

Para cerrar su discurso, Milei concluyó: "Somos el mejor gobierno de la historia, le guste o no la izquierda.(...) Yo soy el único que no se modificó el sueldo desde que asumió, soy el Presidente que menos gana en América. El ajuste lo pagó la casta".

AS/ff