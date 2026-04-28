Mauricio Macri en la cena de la Fundación Libertad: "El populismo se está agotando"

Previo al discurso de Javier Milei, en la cena de la Fundación Libertad, el expresidente Mauricio Macri acaparó la atención en el escenario principal junto a Álvaro Vargas Llosa, escritor y analista político, hijo de Mario Vargas Llosa. Después escuchó con rostro serio al mandatario, a quien no saludó. Durante la noche también sí hubo un encuentro con Patricia Bullrich, exintegrante de su partido, hoy dirigente y senadora libertaria.

Tras la proyección de un mensaje virtual de la dirigente María Corina Machado, Macri tomó el micrófono para reflexionar sobre el presente venezolano. “Qué importante que es cuando los habitantes de un país no se resignan, vuelven a recuperar la libertad, aunque sea parcialmente, como en este caso”, destacó en el inicio de su alocución.

En su diagnóstico, el exmandatario fue cauto y aclaró que en la nación caribeña aún falta consolidar una democracia total, con enormes desafíos por delante. Desde allí, le envió una señal a la comunidad internacional: le advirtió a los Estados Unidos que no deben conformarse con el aparente acercamiento diplomático del actual Gobierno de transición y exigió que se defina rápidamente un cronograma electoral claro y transparente.

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Durante su análisis, no escatimó elogios para la tenacidad de la referente antichavista. “María Corina es un gran ejemplo para todos los dirigentes que están acá de que lo importante es el para qué”, subrayó Macri, dejando un dardo conceptual que sirvió para remarcar, en clave de política local, que los proyectos y objetivos deben primar por encima de las individualidades.

Al evaluar el panorama continental, el expresidente exhibió un marcado optimismo al sentenciar que "el populismo se está agotando". Según su visión, el desgaste del modelo del Estado paternalista le abrió la puerta a la consolidación de las ideas de derecha. A modo de cierre, subrayó que en medio de las fuertes tensiones globales en el Golfo, América Latina tiene la inmejorable oportunidad de posicionarse como un refugio de paz, siempre que logre proyectar previsibilidad e inspirar confianza real para atraer inversiones.

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