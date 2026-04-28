Este martes, el Gobierno oficializó la salida de Carlos Frugoni de la Secretaría de Coordinación de Infraestructura del Ministerio de Economía luego de que se descubriera que el funcionario omitió declarar siete propiedades a su nombre en Miami, Estados Unidos. Además, se confirmó que será reemplazado por Fernando Herrmann.

El cambio realizado en la cartera conducida por el ministro de Economía, Luis Caputo, fue anticipado el pasado domingo y se oficializó este martes 28 de abril a través de la publicación del Decreto 286/2026 en el Boletín Oficial bajo la firma del mencionado ministro y el presidente Javier Milei.

En el texto publicado por el gobierno se acepta la renuncia de Frugoni al cargo desde el sábado 25 de abril, como así también la renuncia en la misma fecha de su reemplazante al cargo previo que ocupaba desde enero de este año como Secretario de Transporte dentro del Ministerio de Economía.

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La norma publicada le da un marco legal a una decisión del Ejecutivo que fue tomada luego de que se revelara a través de una investigación periodística que el funcionario omitió en su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción y el fisco unas siete propiedades a su nombre en Miami, Estados Unidos.

Echaron a Carlos Frugoni, el funcionario que admitió haber omitido siete propiedades en Miami en su declaración jurada

En la investigación se detalló que el ahora exfuncionario habría adquirido las propiedades entre 2020 y 2022, algunas de ellas mediante empresas radicadas en el estado de Delaware. Acto seguido, el Gobierno solicitó su renuncia, la cual fue presentada y posteriormente aceptada.

Frugoni se desempeñaba como secretario de Coordinación de Infraestructura, teniendo a cargo el avance de los procesos de privatización y concesión de rutas. Previamente, habría trabajado al frente de Autopistas Urbanas S.A. (AUSA) con el Gobierno de la Ciudad en el momento en el que se desarrollaron obras como el Paseo del Bajo.

Fernando Herrmann

El funcionario apartado del gobierno será reemplazado por Fernando Herrmann, arquitecto egresado de la Universidad de Belgrano, con orientación en sistemas constructivos especiales y un Master en Administración de Empresas (EMBA) del Instituto de Altos Estudios Empresariales (IAE).

En paralelo, el puesto que deja Herrmann en la Secretaría de Transporte será ocupado por Mariano Ignacio Plencovich, quien se desempeñó entre diciembre de 2023 y agosto de 2025 como subsecretario de Transporte Automotor y, antes de llegar a la administración nacional, fue Director General de Transporte en la provincia de Córdoba.

AS.

LT.