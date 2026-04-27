Mariano Gorodisch anticipó el nuevo plan "platita" del Gobierno

Con foco en inflación, créditos para PyMEs y consumo, el periodista especializado en economía, Mariano Gorodisch, analizó lo que definió como el nuevo “plan platita” del Gobierno rumbo a las elecciones.

“Hoy da comienzo de alguna forma el plan platita del Gobierno de cara a las elecciones de octubre del año que viene”, afirmó Mariano Gorodisch, donde vinculó las medidas económicas con la disputa electoral y hasta con posibles cambios en el calendario político.

El panorama de la inflación y una suba de los salarios

Según explicó, el oficialismo apuesta a llegar a ese escenario con una narrativa favorable en inflación y salarios: “La inflación de este mes va a estar en torno al 2,5%, muy por debajo del 3,4% que había sido récord en marzo y los salarios le van a empezar a ganar en los próximos meses a la inflación”.

Uno de los anuncios destacados por Gorodisch fue el impulso crediticio a través del Banco de la Nación Argentina. “El Banco Nación va a lanzar créditos a PyMEs a tasas menores al 20%”, señaló, y remarcó que la intención oficial es que el sistema financiero privado acompañe esa baja.

El Gobierno y su contribución para impulsar el consumo

Asimismo, definió esta política como uno de “los caballitos de batalla del Gobierno”, junto con el regreso del financiamiento al consumo. “La vuelta de 12, 18 cuotas sin interés también para la financiación del consumo”, destacó como parte de una ofensiva para mover demanda interna.

Según analizó, el objetivo es replicar el efecto que tuvieron los préstamos en otros momentos de recuperación. “Los créditos y las cuotas sin interés, los caballitos de batalla del Gobierno para tratar de impulsar la economía”, insistió el periodista especializado en economía.

Otro punto central fue la estrategia bancaria para refinanciar deudas. En este sentido, explicó que entidades públicas y privadas ya comenzaron a reestructurar pasivos de familias y empresas. “Les está estirando los plazos de pago y bajando las tasas”, sostuvo.