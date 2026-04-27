Alberto Ruskolekier sobre Malvinas y EE.UU.: "este tema viene como una reprimenda a Gran Bretaña"

En un contexto de tensiones geopolíticas, la relación entre Estados Unidos y Gran Bretaña volvió a poner en agenda la cuestión de las Islas Malvinas. Un documento del Pentágono generó repercusiones al sugerir posibles cambios en el respaldo histórico a Londres.

En diálogo con Canal E, el analista internacional Alberto Ruskolekier explicó que este escenario surge a partir de diferencias estratégicas en el marco de conflictos globales recientes y podría tener impacto indirecto en el reclamo argentino.

El trasfondo del conflicto entre Estados Unidos y Gran Bretaña

Según detalló el especialista, todo se origina en un memorándum del Pentágono que evalúa posibles medidas contra Reino Unido tras la negativa de varios países europeos a colaborar con operaciones militares.

“Estaría evaluando qué tipo de medidas tomar para presionar a Gran Bretaña”, señaló, al referirse al malestar de la administración de Donald Trump frente a esa postura.

En ese contexto, surgió una posibilidad inesperada: “Vamos a repensar el apoyo o no a Gran Bretaña respecto de las Islas Malvinas”, indicó sobre la evaluación que trascendió.

Malvinas como herramienta de presión geopolítica

El entrevistado aclaró que este giro no implica un reconocimiento directo del reclamo argentino, sino una estrategia de presión internacional.

“Este tema viene no por reconocer el reclamo auténtico de la Argentina, sino como una reprimenda a Gran Bretaña”, explicó, marcando el carácter político del movimiento.

De todos modos, la situación abre una ventana para que el país vuelva a insistir con su postura histórica en foros internacionales.

El rol histórico de Estados Unidos en el conflicto

Ruskolekier recordó que, si bien Estados Unidos se declaró neutral en el plano formal, en la práctica actuó como aliado de Reino Unido.

“Estados Unidos históricamente se declaraba neutral, pero en lo real era un aliado estratégico total e incondicional con Gran Bretaña”, afirmó.

Incluso durante la guerra de 1982, el apoyo se materializó en asistencia militar e inteligencia, lo que consolidó ese vínculo.

La disputa por la soberanía y el rol de la ONU

El analista destacó que el reclamo argentino tiene respaldo en el ámbito internacional, particularmente en la resolución 2065 de la ONU.

“Las Naciones Unidas dijeron que hay un conflicto y que las partes tienen que sentarse a negociar”, recordó.

Sin embargo, las negociaciones históricas no lograron avances concretos y la postura británica se mantiene firme.

El debate sobre la población de las islas

Uno de los ejes centrales de la disputa es la interpretación sobre los derechos de los habitantes actuales del archipiélago.

“Gran Bretaña habla de los deseos de la población, pero la resolución habla de los intereses, no de los deseos”, subrayó.

Además, cuestionó el argumento británico al remarcar que se trata de una población implantada y no originaria.

Un escenario que vuelve a abrir expectativas

Aunque no hay certezas sobre un cambio de postura de Washington, el especialista consideró que este contexto reactiva el tema en la agenda internacional.

“Esto revive nuevamente las esperanzas de la República Argentina”, sostuvo, aunque advirtió que no implica una resolución inmediata del conflicto.