Roberto Cachanosky: “El que tiene que comprar los dólares es el Tesoro, no el Banco Central”

El economista, Roberto Cachanosky, en comunicación con Canal E, planteó que el desafío financiero argentino no se resuelve solo acumulando dólares en el Banco Central, sino fortaleciendo la consistencia fiscal y despejando dudas sobre sostenibilidad.

Sobre el debate por la acumulación de reservas para mejorar el acceso a los mercados internacionales, Roberto Cachanosky planteó: “El que tiene que comprar los dólares es el Tesoro, no el Banco Central”. Sobre la misma línea, profundizó que, “el Tesoro tiene que comprar dólares con su superávit fiscal”, mientras advirtió sobre el riesgo de volver a mecanismos como “las letras intransferibles”.

La actualidad del riesgo país

Asimismo, resaltó que la dificultad para bajar el riesgo país no es solo coyuntural. Responde tanto al historial argentino como a incertidumbres presentes. “El pasado es nuestra tradición de defaulteadores seriales”, sostuvo, y agregó: “Eso queda marcado de por vida”.

Cachanosky también puso foco en la calidad del superávit fiscal. “La pregunta es, ¿cuán sustentable es un equilibrio o un superávit fiscal basado en licuación y no pagar?”, cuestionó, al mencionar deudas flotantes del Estado, deterioro de infraestructura y caída real de la recaudación. Incluso advirtió: “Estás financiando el superávit fiscal consumiendo stock de capital”.

Cuestionamientos al superávit fiscal

Respecto del riesgo país, señaló que persisten dudas estructurales: “Hay dudas sobre si ese superávit fiscal es sostenible en el tiempo”. A su vez, remarcó que por eso “le cuesta perforar los 500 puntos básicos”.

Uno de los puntos centrales fue el aumento de la mora y el rol de la política monetaria. Para el entrevistado, hubo un error severo en el manejo de tasas. “Cuando vos bajás artificialmente la tasa de interés, luego la gente se tiró a tomar créditos personales”, explicó. Pero después “levantaron la tasa” y “quedan todos descalzados. Y ya no pueden pagar”.

Sobre la refinanciación de deudas impulsada por bancos, expresó: “Si la gente no llega a fin de mes para pagar todo lo que consume, ¿vos te pensás que por más que lo refinancen van a poder pagar?”.