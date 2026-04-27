Se reactivan los créditos hipotecarios: “Se están flexibilizando un poco los requisitos y han bajado un poco las tasas”

El presidente de la CEDU, Damián Tabakman, en contacto con Canal E, analizó que la baja de tasas y la flexibilización de requisitos en los créditos hipotecarios vuelven a poner al mercado inmobiliario en el centro de la escena.

El punto de partida es que el sistema financiero comenzó a reactivar el crédito. Damián Tabakman lo resumió así: “Bienvenido sea, sin lugar a dudas, es una muy buena noticia. Se están flexibilizando un poco los requisitos, al menos en el Banco Nación. Han bajado un poco las tasas”.

Las tasas comienzan a bajar

El cambio es relevante si se lo compara con meses anteriores: “Hemos tenido tasas de créditos muy altas sobre fines del año pasado, principios de este año, y lo cierto es que han ido bajando”.

Uno de los ejes clave es la relación entre el valor del metro cuadrado y el resto de los precios en dólares. Tabakman explicó: “Las propiedades en dólares apenas han subido en los últimos tiempos, mientras que todo en la Argentina se encareció mucho en dólares”.

Estabilidad en el mercado inmobiliario

En ese sentido, profundizó que, “el valor del metro cuadrado prácticamente no ha subido en los últimos dos o tres años, ha subido 10, 15%”, mientras que “el costo de construcción, más que se duplicó”.

El entrevistado manifestó que este desfasaje genera una expectativa de corrección: “Lo que uno debería esperar respecto del metro cuadrado, es que en los próximos tiempos vaya a subir”.

Por eso, destacó el rol del crédito: “Hoy el que se decida comprar aún sin tener los fondos, gracias a los préstamos hipotecarios, puede aprovechar esta oportunidad que es atractiva, sin duda”.