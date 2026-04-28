Roberto Rojas sobre la caída de reservas: "No va a impactar en la vida cotidiana de los argentinos"

El economista Roberto Rojas cuestionó la interpretación sobre la caída de las reservas y sostuvo que la baja registrada en marzo no tendrá un impacto directo sobre la economía cotidiana. En diálogo con Canal E, explicó que la mayor parte de esos dólares se destinó al pago de compromisos con organismos internacionales.

"La mayor cantidad de la caída de las reservas que se evidenciaron en marzo por 3.500 millones fueron a pago a organismos internacionales de capital e intereses", señaló Rojas. En ese sentido, advirtió que ese movimiento "no va a impactar en la vida cotidiana de los argentinos ni va a mejorar el consumo".

Rojas advirtió que el consumo sigue en caída

El economista remarcó que el consumo continúa mostrando señales negativas y apuntó contra el rumbo económico del Gobierno. Según indicó, durante gran parte de la gestión actual se mantuvo una tendencia descendente en la actividad comercial.

"El consumo mayorista viene cayendo en términos acumulados", afirmó. Además, sostuvo que las eventuales mejoras fueron marginales y no alcanzan para revertir el deterioro del poder de compra.

La discusión por el llamado “plan platita”

Rojas también se refirió a la necesidad de impulsar la demanda interna y cuestionó la carga que se le atribuye al concepto de “plan platita”. Para el economista, una política de ingresos puede ser parte de una estrategia económica más amplia.

"Poner plata en el bolsillo de las personas" es clave, sostuvo, porque "el consumo es lo que hace que otras personas generen valor agregado a través de su trabajo". En esa línea, planteó que fortalecer los ingresos no debería ser leído únicamente como una medida electoralista.

El economista ejemplificó la situación con el bajo nivel de reservas turísticas en distintos destinos del país. "La costa atlántica, los destinos tradicionales del norte y del centro del país están vacíos, con casi cero reservas", señaló.

Subsidios, tarifas y poder adquisitivo

Otro de los puntos centrales de la entrevista fue el impacto de la quita de subsidios sobre los ingresos de la población. Rojas sostuvo que el encarecimiento de los servicios redujo la capacidad de consumo de amplios sectores sociales.

"Nos han quitado a todos los ciudadanos los subsidios, y esos subsidios finalmente eran los que engrosaban nuestros ingresos", afirmó. Además, cuestionó que Argentina pague cara la energía pese a ser un país productor.

En ese marco, planteó que los subsidios no deben ser vistos solo como una transferencia a usuarios o empresas. "En realidad es un subsidio indirecto a la producción nacional", expresó.

Paritarias libres y límites a la baja del IVA

Rojas consideró que la recuperación del poder adquisitivo requiere actuar en varios frentes. Entre ellos, mencionó la necesidad de permitir paritarias libres y evitar techos salariales por debajo de la inflación.

"Tenés que trabajar en los dos sentidos, en dejar que haya paritarias libres, no poner un techo del 1% con una inflación arriba del 2 o 3% mensual", indicó.

Respecto de una eventual baja del IVA, el economista fue más cauto y señaló que se trata de uno de los ingresos más importantes del Estado. Por eso, consideró difícil que un Gobierno pueda avanzar de manera efectiva sobre ese tributo sin afectar la recaudación.

Importaciones y producción nacional

En el tramo final, Rojas se refirió a la política comercial y planteó que el problema no es únicamente importar, sino cómo se integra esa importación con la producción nacional. En ese punto, diferenció la llegada de bienes finales de los acuerdos que permiten generar valor agregado en el país.

"Una cosa es trabajar en acuerdos para generar procesos que entrenen a nuestros trabajadores y nos deje poder generar algo de valor agregado, y otra cosa es comprar solamente productos finales", sostuvo.

Para el economista, Argentina debería buscar acuerdos productivos con empresas extranjeras, especialmente en sectores donde pueda sumar empleo, capacitación y desarrollo industrial. De lo contrario, advirtió que la competencia externa puede terminar perjudicando a empresas locales.