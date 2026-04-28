Avanza el precio del dólar mayorista: “Tiene mucho más sentido estar parado en dólares, no necesariamente en bonos soberanos”

El economista, Lucas Carattini, en contacto con Canal E, se refirió a que, en medio de la suba del dólar financiero, tasas en pesos comprimidas y dudas sobre el carry trade, el escenario actual muestra rendimientos en pesos cada vez menos atractivos frente al riesgo cambiario.

Lucas Caratini puso el foco en las distorsiones que todavía genera el cepo y advirtió que cualquier análisis debe partir de esa restricción: “Siempre está bueno que la gente recuerde que cualquier análisis que hagamos siempre partida del supuesto que algo de cepo todavía tenés, con lo cual, siempre lo que estás viendo va a estar ligeramente distorsionado”.

El panorama de la tasa en pesos

Sobre las tasas en moneda local, planteó: “Para mí todo lo que es la curva de pesos está bastante comprimida”. Incluso fue más allá y señaló que, “tenés mucho más para perder que para ganar en estos niveles”.

Frente a un rendimiento en pesos que, según explicó Carattini, no compensa el riesgo de corrección cambiaria, recomendó mirar activos dolarizados: “Creo que tiene mucho más sentido estar parado en dólares, no necesariamente en bonos soberanos”.

Se observan nuevas alternativas de inversión

También remarcó oportunidades fuera del riesgo argentino tradicional: “Tenés muchos fondos comunes de inversión que están ofreciendo incluso alternativas de inversión en el exterior”.

En cuanto a la baja tasa real, el entrevistado destacó: “Sin ningún tipo de dudas la tasa de interés está baja”. Y dejó abierta la incógnita clave del mercado: “La tasa va a tender a subir o, pensando en meses hacia adelante, la inflación va a empezar a caer”.

Sobre las inconsistencias aparentes del mercado de futuros, explicó que buena parte responde a cuestiones técnicas de bancos y cobertura: “Yo creo que lo que estamos viendo es el fenómeno del ROI, bancos pasando de un mes a otro su posición en moneda extranjera”.