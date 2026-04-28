Federico Vaccarezza advirtió sobre el empleo: "Se perdieron 320 mil trabajadores registrados"

El economista Federico Vaccarezza advirtió sobre el deterioro de la actividad económica y el fuerte impacto en el empleo registrado, en base a los últimos datos del informe del IPA. En diálogo con Canal E, sostuvo que el modelo actual muestra señales de agotamiento y que la situación comienza a generar preocupación en distintos sectores productivos.

"Estamos ante un ciclo en el cual la actividad económica empieza a mostrar signos de agotamiento", explicó Vaccarezza. En ese sentido, detalló que se pasó de un crecimiento del 6,4% a una caída del 2,1%, lo que refleja una desaceleración sostenida.

Un modelo con sectores ganadores y una economía que no reacciona

El economista señaló que, si bien algunos sectores muestran buenos resultados, la mayoría de los indicadores presentan caídas. Entre los rubros que mantienen dinamismo mencionó al sector financiero, el agro y las exportaciones.

"El sector financiero le está yendo bien, al agro le está yendo bien y a la expo le está yendo bien", afirmó. Sin embargo, advirtió que "el resto de los indicadores que tienen que ver con empleo, consumo y producción industrial están dando mal", lo que evidencia desequilibrios dentro de la economía.

La caída del empleo y el golpe a la industria

Uno de los puntos más críticos del análisis fue la pérdida de empleo registrado, especialmente en el sector industrial. Vaccarezza remarcó que los números son preocupantes y reflejan el impacto de la caída del consumo interno.

"En 25 meses de gobierno se perdieron 320 mil trabajadores registrados", detalló. Además, indicó que "en la industria se perdieron 79 mil trabajadores", lo que implica el cierre de numerosas pymes y una fuerte contracción del entramado productivo.

El economista explicó que la industria es particularmente sensible a la caída del consumo, ya que depende en gran medida del mercado interno. En ese contexto, alertó que el impacto es aún mayor en las pequeñas y medianas empresas, que cuentan con menor capacidad para sostener la actividad.

Preocupación por la falta de reactivación

Vaccarezza sostuvo que la principal inquietud de los empresarios no es solo la caída actual, sino la ausencia de un horizonte de recuperación. A diferencia de otros períodos de crisis, no se vislumbra un rebote claro en el corto plazo.

"La preocupación no es cuán profundo puede ser el impacto, sino cuándo comienza el rebote", afirmó. En esa línea, agregó que la falta de perspectivas complica las decisiones de inversión y pone en riesgo la continuidad de muchas empresas.

La necesidad de reactivar el mercado interno

El economista planteó que la salida a la crisis requiere medidas orientadas a fortalecer el mercado interno. En ese sentido, consideró necesario impulsar el consumo a través de políticas de transferencia de ingresos.

"En un determinado momento tenés que reactivar y esa reactivación tiene que ser vía transferencia", sostuvo. Según explicó, este tipo de medidas podría generar un efecto positivo en la recaudación y en la actividad económica general.

Además, subrayó que la inflación no responde únicamente a la emisión monetaria, sino a múltiples factores. "La inflación es un fenómeno multicausal", indicó, al tiempo que planteó la necesidad de un enfoque más amplio para abordar el problema.

Un escenario que pone en tensión el rumbo económico

Vaccarezza concluyó que el actual contexto obliga a repensar la estrategia económica si se busca sostener la actividad y mejorar los indicadores sociales. Para el economista, el desafío pasa por encontrar un equilibrio entre el orden macroeconómico y la recuperación del entramado productivo.

"No se puede vivir en un estado de ajuste permanente que lo sufran los sectores vinculados a la producción y el consumo", expresó. En ese marco, insistió en la necesidad de medidas pragmáticas que permitan revertir la caída de la actividad y del empleo.