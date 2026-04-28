Reactivación del mercado corporativo de oficinas: “Las empresas tomaron 100.000 metros cuadrados de oficinas durante todo el 2025”

El bróker de Cushman & Wakefield, Julián Peña, en comunicación con Canal E, analizó que el mercado corporativo de oficinas muestra señales de reactivación en Buenos Aires.

“Las empresas tomaron 100.000 metros cuadrados de oficinas durante todo el 2025”, afirmó Julián Peña, y subrayó que se trató de “el número más alto de los últimos 10 años”.

Nueva estrategia de las empresas

Según explicó, ya no se trata solo de una recuperación post pandemia, sino de un cambio estratégico: “No es solo por la post pandemia, sino por una decisión estratégica de algunas empresas y salir a buscar nuevos espacios que acompañen el crecimiento natural de una empresa”.

Peña remarcó que cambió el perfil de demanda en oficinas premium. Hoy pesan factores vinculados al bienestar laboral y la sustentabilidad. “Hoy lo que se busca tal vez es un edificio con una certificación LEED o WELL”, dijo, y agregó que las compañías priorizan lugares “que ayude para que los empleados estén cómodos en su espacio de trabajo”.

Cuáles son las zonas más requeridas

También destacó el peso de la localización y los servicios alrededor: “Hoy prima mucho tanto zona norte como el centro de la ciudad”.

En una definición contundente sobre el mercado, el entrevistado sostuvo que, “hay un retorno claro a las oficinas”, apoyado en un dato fuerte: “Las empresas fueron tomando más metros de los que fueron devolviendo”.

Para dimensionarlo, graficó: “En el 2025 fueron 100.000 metros cuadrados y en un promedio de 20.000 por edificio son 5 edificios completos que se tomaron en todo el 2025”.