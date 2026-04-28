Lula y Bolsonaro, cabeza a cabeza en una elección marcada por la incertidumbre

El periodista Patricio de la Barra analizó el escenario político de Brasil de cara a las próximas elecciones y advirtió sobre un contexto marcado por la paridad en las encuestas, tensiones institucionales y un clima electoral cada vez más anticipado.

En diálogo con Canal E, explicó que "ya se vive un clima electoral bastante anticipado", a pocos meses de los comicios en los que más de 160 millones de brasileños estarán habilitados para votar.

Empate técnico y protagonismo de los jóvenes

De la Barra detalló que las últimas encuestas muestran un escenario de máxima paridad entre el actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva y el candidato opositor Flavio Bolsonaro.

"Tenemos prácticamente un empate técnico entre Lula da Silva y Flavio Bolsonaro", indicó, al tiempo que remarcó que la diferencia es mínima. Según explicó, el voto joven tiene un rol clave en este contexto.

"Las encuestas ahora se realizan en torno a jóvenes que por primera vez van a emitir su veredicto", señaló, destacando que este segmento se inclina mayoritariamente por la continuidad del actual gobierno.

Las decisiones clave que pueden definir la campaña

El periodista subrayó que el gobierno de Lula enfrenta una serie de decisiones políticas que podrían impactar directamente en su popularidad y en el resultado electoral.

Entre ellas, mencionó el debate sobre la dosimetría de penas vinculadas a los hechos del 8 de enero, la designación de un juez para el Supremo Tribunal Federal y posibles escándalos de corrupción que aún están en análisis.

En ese contexto, advirtió que "todo este panorama puede cambiar estas elecciones", en función de cómo evolucionen estos temas en el Congreso y la Justicia.

La aparición de un tercer actor político

Otro de los puntos destacados fue el crecimiento de una tercera figura en la disputa electoral. Se trata de Romeu Zema, exgobernador de Minas Gerais, quien podría alterar el escenario de polarización.

"Está creciendo bastante la campaña de Romero Sema", afirmó de la Barra, al tiempo que no descartó que pueda meterse en una eventual segunda vuelta.

Las estrategias de Lula para sostener su liderazgo

El periodista señaló que el oficialismo analiza distintas medidas para fortalecer su posicionamiento. Entre ellas, mencionó propuestas vinculadas a la reducción de la jornada laboral y el uso de recursos para enmiendas parlamentarias.

"Lula tiene algunas cartas en la manga", explicó, al referirse a posibles iniciativas que podrían mejorar su imagen y consolidar apoyos en el Congreso.

El Mundial y la política: una relación cada vez más cercana

De la Barra también se refirió al impacto del Mundial en el clima político y social de Brasil. Según indicó, el desempeño de la selección podría influir en el humor social de cara a las elecciones.

"Mucha gente de la oposición no le gustaría que Brasil hiciese una gran campaña", afirmó, al considerar que un buen resultado podría beneficiar al oficialismo.

En ese marco, destacó la situación de Neymar, figura clave del equipo, y las tensiones políticas que incluso alcanzan al ámbito deportivo.

Preocupación económica en el electorado

Finalmente, el periodista advirtió sobre la situación económica del país, que también incide en el escenario electoral. En particular, mencionó el crecimiento de la deuda pública y su impacto en la percepción de los votantes.

"Hay una preocupación muy fuerte por parte de los que van a votar", señaló, al tiempo que subrayó que este factor podría ser determinante en los próximos meses.