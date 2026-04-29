Seguí en vivo el interrogatorio a Manuel Adorni en el Congreso

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se presentará en el Congreso de la Nación para brindar un informe de gestión y responder a las acusaciones sobre las denuncias sobre su patrimonio.

A pocos minutos de su presentación en el Congreso de la Nación, el Gobierno nacional envió esta mañana el “Informe de gestión” del Poder Ejecutivo a la Cámara de Diputados, en el marco de la exposición que brindará ante ese cuerpo leguislativo el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

El documento, elaborado por la Jefatura de Gabinete y catalogado como el “Informe 145”, será presentado por Adorni frente a los legisladores en el recinto, y según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, el texto cuenta con una extensión de 1.936 páginas.

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