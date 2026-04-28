La sesión que puede marcar a Adorni: ensayos, la apuesta de Milei y el operativo opositor para desactivar un show

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, llegará este miércoles a la Cámara de Diputados para brindar su primer informe de gestión en un escenario que desborda largamente el formato institucional previsto por la Constitución. Lo que debía ser una exposición periódica sobre la marcha del Gobierno se transformó en una instancia de alto voltaje político, donde se cruzan la estrategia de blindaje del oficialismo, la presión opositora y el futuro inmediato de uno de los funcionarios más expuestos de la gestión de Javier Milei.

La convocatoria será este miércoles 29 de abril a las 10.30, con un esquema que prevé una exposición inicial de una hora por parte de Adorni y un bloque de preguntas que se extenderá durante cuatro horas. En total, la sesión podría superar las seis horas, con casi 5.000 consultas presentadas por los diputados, una cifra inédita para este tipo de informes.

Ensayo previo y operativo para una sesión clave

A dos días de la exposición, Adorni ensayó en el recinto de Diputados bajo un fuerte operativo de seguridad, con accesos restringidos y presencia de Casa Militar. El funcionario probó su presentación en un recinto prácticamente vacío y mantuvo una reunión con el presidente de la Cámara, Martín Menem, encargado de la organización política y logística de la jornada.

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También recorrió el hemiciclo, evaluó la dinámica de su exposición e incluso definió aspectos formales de su intervención, como la modalidad en la que responderá a los legisladores. La escena anticipa el nivel de preparación con el que el Gobierno encara una sesión que, en la Casa Rosada, es leída como un punto de inflexión.

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No es un dato menor el contexto en el que se produce: Adorni llega atravesado por denuncias judiciales sobre su patrimonio, cuestionamientos por la evolución de sus bienes y una serie de polémicas que lo colocaron en el centro de la agenda política en las últimas siete semanas.

La apuesta de Milei y el intento de ordenar la agenda

En ese escenario, el Gobierno decidió jugar fuerte. Javier Milei confirmó que asistirá al Congreso y seguirá la exposición desde los palcos, acompañado por Karina Milei y buena parte del Gabinete. La decisión, poco habitual para este tipo de instancias, fue interpretada en el ámbito parlamentario como un gesto de respaldo directo y una señal hacia adentro del oficialismo.

La presencia presidencial forma parte de una estrategia más amplia que se terminó de delinear en la mesa política que el Gobierno reunió en Casa Rosada en el inicio de la semana. Allí se repasó el estado de los proyectos legislativos —con la reforma electoral como eje— y se ajustaron los detalles del informe que Adorni deberá defender ante los diputados.

En Balcarce 50 confían en que la exposición sirva para ordenar el discurso oficial y volver a poner en agenda las prioridades del Ejecutivo en un momento en que el Congreso aparece trabado y con dificultades para avanzar en iniciativas clave. La reforma electoral, que incluye la eliminación de las PASO y cambios en el financiamiento de los partidos, sigue enfrentando resistencias incluso entre aliados, lo que obliga al Gobierno a recalcular su estrategia.

Así, la sesión del miércoles no solo será un examen para Adorni, sino también una oportunidad para el oficialismo de recuperar iniciativa política en el plano legislativo.

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El operativo opositor para sostener el foco

Del otro lado, la oposición también se prepara para una jornada que considera decisiva. En los últimos días, distintos bloques coordinaron una estrategia común con un objetivo central: evitar que el debate derive en un clima de confrontación que desdibuje el contenido del informe.

La preocupación no es menor. Temen que el oficialismo busque provocar cruces para generar desorden en el recinto, victimizar al jefe de Gabinete o incluso habilitar una eventual salida anticipada antes de que se aborden las preguntas más incómodas. El antecedente de Guillermo Francos, que abandonó una sesión en el Senado tras un enfrentamiento con legisladores, funciona como referencia.

Por eso, además de ordenar el esquema de intervención para evitar repeticiones y sostener el interrogatorio hasta el final, sectores opositores avanzaron con pedidos formales a Martín Menem para que garantice condiciones de normalidad en la sesión. Reclaman limitar el ingreso de invitados a los palcos, asegurar una transmisión institucional equilibrada y preservar el espacio de trabajo de la prensa parlamentaria.

Un debate atravesado por denuncias y cuestionamientos

Más allá de la disputa por el clima de la sesión, el contenido del debate anticipa un escenario complejo para el jefe de Gabinete. Aunque el oficialismo buscará centrar la exposición en la gestión y los indicadores económicos, la oposición prepara preguntas que apuntan directamente a los puntos más sensibles de su situación.

Entre ellos, la evolución de su patrimonio, las inconsistencias señaladas en sus declaraciones juradas, la investigación por presunto enriquecimiento ilícito y las polémicas vinculadas a viajes y uso de recursos. A eso se sumarán cuestionamientos sobre el caso $LIBRA, denuncias por presuntas irregularidades en la ANDIS y el deterioro de indicadores económicos como la inflación, la actividad y el endeudamiento.

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El cuadro se completa con un frente adicional de conflicto: la relación del funcionario con la prensa. La reciente decisión de cerrar la sala de periodistas en Casa Rosada y las tensiones acumuladas en sus conferencias previas aparecen como parte del trasfondo político con el que llegará al Congreso.

En ese contexto, el miércoles se perfila como algo más que una exposición formal. Será una escena donde el Gobierno buscará mostrar fortaleza, la oposición intentará imponer un examen político y el propio Milei pondrá en juego su respaldo personal. Una combinación que convierte al informe de gestión en un momento bisagra para la dinámica del poder en el Congreso y para el futuro inmediato de Adorni dentro del esquema oficial.

JD / DCQ