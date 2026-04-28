Aguiar a Milei: "Con el 3% de la ANDIS y la criptomoneda $LIBRA ustedes ya cobraron como por 10 mandatos juntos"

El secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, calificó de “caradura” al presidente Javier Milei y sostuvo que le “da asco escuchar” al primer mandatario “decir que no se aumentó el sueldo”.

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“Es un caradura”

“Da asco escuchar a Javier Milei decir que no se aumentó el sueldo. Es un caradura. Pero lo que más repugna es verlo arrodillado ante los empresarios mientras el pueblo abandonado está cada día más endeudado y más pobre”, aseguró en una publicación de la red social “X”.

“Se hace el vivo pretendiendo mostrar austeridad pero vive rodeado de lujos, más en el exterior que en la Argentina”, agregó el sindicalista.

También señaló que “le aumenta 128% el sueldo al gabinete generando un salariazo entre sus ministros, y además a los funcionarios les regala créditos con condiciones inexistentes para el resto de la población”.

“Se llenaron de viviendas lujosas en barrios privados”, subrayó Aguiar.

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Causas ANDIS y LIBRA

Y luego dejó dos posdatas de su mensaje:

En la primera expresó: “PD1: Ah! Y presidente, no festeje tanto la destrucción de los sueldos de los empleados públicos. Ese desastre que usted celebra no es mérito sólo suyo, también contribuyó UPCN. ¡No vaya a ser cosa que ahora el que es su ministro sin cartera, Andrés Rodríguez, termine reemplazando a Manuel Adorni cuando usted lo flete del Gobierno!”

Para finalmente concluir: “PD2: ¡Además, con el 3% de la ANDIS y la criptomoneda $LIBRA ustedes ya cobraron como por 10 mandatos juntos!”