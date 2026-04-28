Obra pública en Chaco: Zdero anunció la "reconstrucción" de la avenida Soberanía Nacional

El gobernador Leandro Zdero y el intendente de Resistencia, Roy Nikisch, pusieron en marcha la reconstrucción completa de la avenida Soberanía Nacional, una intervención integral sobre 118 cuadras y una inversión superior a los 9.250 millones de pesos, se informó oficialmente.

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Avenida Soberanía Nacional

“Se trata de una obra fundamental para mejorar la movilidad y la conectividad de la zona sur del área metropolitana. Durante años fue una intervención prometida y hoy junto al municipio la estamos haciendo realidad con un fuerte esfuerzo conjunto”, señaló el mandatario chaqueño.

“Esta es una arteria clave de comunicación que, con el paso del tiempo, fue perdiendo condiciones. Hoy iniciamos su recuperación integral, con trabajos que incluyen bacheo profundo, nueva carpeta asfáltica, iluminación, señalización y reacondicionamiento del cantero central”, agregó.

“Hoy existe desorden en la circulación, con cruces permanentes entre manos. Esta intervención permitirá mayor seguridad vial y mejor fluidez”, explicó el gobernador.

Además remarcó que en una primera etapa se avanzará con el bacheo integral en todo el corredor para garantizar condiciones seguras de transitabilidad mientras se ejecuta la obra definitiva.

Desde el Ejecutivo provincial destacaron que se trata de una inversión histórica, financiada de manera conjunta entre Vialidad Provincial y la Municipalidad de Resistencia. “Es un esfuerzo compartido que busca recuperar una avenida clave para la ciudad y toda el área metropolitana”, enfatizaron.

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Municipalidad de Resistencia

El secretario de Coordinación Ejecutiva del municipio, Sergio Almirón, subrayó el trabajo articulado entre Provincia y Municipio, y afirmó que la obra “permitirá ordenar el tránsito, optimizar la conectividad y brindar mayor seguridad a quienes circulan diariamente por esta avenida clave”.

La intervención beneficiará de manera directa a miles de vecinos y a todo el sistema de transporte público que utiliza este corredor como uno de los principales accesos a la ciudad, consolidándose como una obra estratégica para el desarrollo urbano del Gran Resistencia.







La obra, en cuatro tramos

Desde el Gobierno precisaron que la obra está dividida en cuatro tramos: desde la Ruta Nacional 11 hasta calle Giachino; de Giachino a avenida Alberdi; de Alberdi a Lisandro de la Torre; y desde allí hasta avenida Urquiza.

En cada segmento trabajan distintas empresas para acelerar los plazos de ejecución. Uno de los aspectos del proyecto es la reconfiguración de la traza, que pasará de doble mano a un esquema de circulación de sentido único en cada calzada, con el objetivo de ordenar el tránsito y reducir los riesgos de accidentes.