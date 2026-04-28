Dura advertencia de la Unión Industrial del Chaco: "La situación es negativa, empeora día a día"

El titular de la Unión Industrial del Chaco, Aldo Kastón, advirtió que “la situación es negativa” y “empeora día a día” en ese sector de la economía.

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Crisis en la industria del Chaco

“Las nuevas industrias que se están inaugurando no alcanzan en absoluto a reemplazar lo que se ha cerrado o lo que se ha perdido en mano de obra, lo cual genera un nivel de preocupación ya muy avanzado”, aseguró en declaraciones al canal Ciudad TV difundidas por el sitio Chaco Día por Día.

“En principio, si no hay mercado interno por más stock mayor o menor que hagas te va a quedar en stock como dice la palabra”, analizó el empresario.

“Segundo es que no estamos en condiciones de tener stock porque necesitamos vender la mercadería para reponer y pagar los gastos, los costos de una industria”, agregó.

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Despidos en la industria

“Así que dónde caemos, en lo más básico. Nos sacamos de encima personal, personal que ya no se va a recuperar porque en la industria tenemos la cuestión de que los empleados, son empleados capacitados todos. Y el que se va ya no va a volver, va a otro lado o queda boyando, como digo yo, sin trabajo. Esa es la mayor preocupación que tenemos con el personal”, lamentó Kastón.

“Mientras se siga importando a niveles desmedidos, que ya comenzó a pasar de que tampoco lo que se importa, se vende porque no hay dinero en el mercado, manteniendo para la industrial local el nivel de impuestos que teníamos al principio y que nos decían que nos iban a sacar, le están dando la única posibilidad que tiene la industria que es de cerrar en estas condiciones, lamentablemente”, enfatizó el titular de la Unión Industrial del Chaco.

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“Emergencia industrial”

“Creemos absolutamente necesaria una ley de emergencia industrial. Ya no podemos seguir en estas circunstancias porque entre la luz, los impuestos, el ARCA, y demás, se hace absolutamente inviable”, aseveró al referirse al pedido de las 10 uniones industriales del norte (UNINOR).

“No queremos que nos regalen nada. Hagamos un paréntesis en la cuestión impositiva, en la cuestión de intereses de lo que debemos para poder recomponer nuestras industrias si es posible y comenzar a pagar. Eso es lo único que estamos pidiendo como uniones industriales”, concluyó Kastón.