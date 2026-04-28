Un incómodo error de cámara expuso a Karina Milei y a Manuel Adorni justo cuando el Presidente hablaba de "corruptos"

La cena anual de la Fundación Libertad que se realizó el lunes prometía ser una noche de definiciones económicas y alineamiento ideológico para Javier Milei, pero un incómodo blooper televisivo terminó robándose todo el protagonismo. Justo en el instante en que el Presidente lanzó una encendida pregunta retórica sobre por qué debería beneficiar a "corruptos", el director de la transmisión oficial hizo un paneo y detuvo el foco exactamente sobre su hermana, Karina Milei, y el vocero presidencial, Manuel Adorni.

La inesperada secuencia se desarrolló durante uno de los pasajes más enfáticos de su discurso en el predio de Parque Norte. “¿Por qué yo debería beneficiar a tres corruptos ineficientes?”, disparó Milei desde el atril. En un recorte de tiempos que incendió inmediatamente las redes sociales, las pantallas gigantes del salón proyectaron un primer plano de los dos funcionarios, alterando por completo el peso de la frase y generando una ineludible postal política.

Esta coincidencia visual no pasó inadvertida y desató murmullos entre los más de mil empresarios, dirigentes y referentes políticos presentes, fundamentalmente por el delicado presente judicial de ambos apuntados. Karina Milei enfrenta acusaciones por presuntamente quedarse con el 3% de los negociados de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), mientras que Adorni se encuentra imputado por presunto enriquecimiento ilícito y supuestas inconsistencias en su declaración jurada patrimonial.

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Aunque la frase del mandatario buscaba originalmente reforzar su habitual narrativa contra la "casta", la realización televisiva generó un foco de extrema incomodidad. Los breves segundos que la imagen se detuvo sobre los principales invitados del oficialismo transformaron una puesta en escena diseñada para exhibir transparencia en un momento sumamente simbólico que impactó de lleno en el entorno presidencial más íntimo.

El momento generó críticas y posteos virales en X

A pesar del revuelo visual en el recinto, la cena continuó sin sobresaltos técnicos y el jefe de Estado mantuvo el ritmo inalterable de su exposición. Milei siguió adelante con su discurso centrado en el rumbo de la economía y la gestión, ajeno al hecho de que ese recorte de cámaras ya había quedado instalado de forma irreversible como la apostilla más comentada de la gala conservadora.

Lejos de referirse a sus funcionarios, los dardos venenosos del Presidente tenían un blanco muy distinto: el sector industrial. La mención a los "corruptos ineficientes" era una crítica explícita dirigida a los empresarios Javier Madanes Quintanilla (Fate) y Paolo Rocca (Techint), a quienes cuestionó duramente por pretender que los argentinos paguen los neumáticos y los tubos de acero varias veces más caros para sostener un esquema perjudicial, de acuerdo a su visión.

Javier Milei no da señales de volver a abrir la Sala de Prensa de la Casa Rosada

El discurso de fondo y los ataques a la izquierda

Más allá del incidente televisivo, la noche en la que recibió el "Premio Libertad 2026" dejó fuertes definiciones políticas. Tras repudiar el reciente ataque contra Donald Trump, Milei alertó que el marxismo logró reconstruirse y lanzó una dura advertencia sobre la izquierda: “Los avances que hemos hecho son tan grandes que les empezamos a ganar en las urnas y eso los tiene profundamente violentos. No tienen problema en matarnos, si es necesario”.

En el plano financiero, el mandatario sacó pecho por el rumbo de su administración y elogió la tarea "gigante" de su ministro de Economía, Luis Caputo. Calificó la toma de deuda como un acto "profundamente inmoral", culpó al kirchnerismo por el grueso del pasivo nacional y minimizó los índices de inflación actuales. A contramano de los reclamos sociales, negó el desplome salarial y la destrucción de empleo, afirmando que su programa ya logró sacar a 14 millones de personas de la pobreza.

Finalmente, el Presidente dedicó un tramo de su exposición para agradecer el apoyo legislativo de figuras como Patricia Bullrich, Martín Menem y Diego Santilli, para luego renovar sus sistemáticos ataques contra la prensa, tildando a los comunicadores de "periodistas ensobrados y corruptos". El evento, que congregó a líderes como Mauricio Macri, Federico Sturzenegger y Maximiliano Pullaro, configuró una vidriera clave para el futuro del espectro de centro-derecha.

TC / EM