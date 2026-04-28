Adorni presente: acompañó a Monteoliva en un operativo de destrucción de drogas

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, junto con la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, encabezaron un operativo de destrucción de estupefacientes y precursores químicos en la planta de Grupo S.A., en El Talar.

Durante la jornada se destruyeron más de 800 kg de cocaína, marihuana y drogas sintéticas, junto a más de 1.800 kg de precursores químicos utilizados para la producción de estupefacientes, tales como soda cáustica, acetona, éter y ácidos fundamentales para la elaboración y síntesis de drogas ilegales.

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Funcionarios del Ministerio de Seguridad Nacional, integrantes de las fuerzas policiales y de Seguridad Federales y el director de Narcotráfico y Delitos Conexos (DGA-ARCA), CPN Diego Pérez Escobar, participaron del procedimiento.

El material incinerado tiene un valor estimado superior a los 4.000 millones de pesos en el mercado ilegal y su destrucción implica la eliminación directa de recursos económicos y logísticos operativos de las organizaciones criminales.

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“En el marco de una política sostenida de lucha contra el narcotráfico, las incautaciones de marihuana en 2025 crecieron un 4%, alcanzando 114.367 kilos. En drogas sintéticas, el incremento fue del 58% respecto de toda la gestión anterior, superando 1.503.724 unidades incautadas en apenas dos años”, sostuvieron.

El operativo constituyó la etapa final de un proceso que incluye investigaciones judiciales, operativos de incautación y desarticulación de redes delictivas, garantizando que la droga secuestrada no regrese al circuito ilegal.

Desde el inicio de la gestión se realizaron 281 procedimientos de destrucción en todo el país, con un total aproximado de 290 toneladas de sustancias ilegales.

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En paralelo, la operatividad de las Fuerzas Federales se intensificó. En 2025 se realizaron 28.004 procedimientos antidroga (+9%) y se detuvo a 28.676 personas por infracción a la Ley de Estupefacientes (+18%).

En la provincia de Buenos Aires, las incautaciones de cocaína superaron las 2 toneladas durante 2025, lo que representa un incremento del 257% respecto del año anterior.

RG/DCQ