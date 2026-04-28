Luciano Galfione: “Perdimos más de 20.000 puestos de trabajo y 700 empresas cerraron"

La industria textil argentina atraviesa uno de sus momentos más delicados en décadas. Con una fuerte caída de la producción y un desplome de la actividad, el sector enfrenta un escenario que, según Luciano Galfione, es directamente inviable: “Hoy nuestro sector está operando con 7 de cada 10 máquinas paradas”, afirmó. En ese contexto, fue contundente: “Es una situación insostenible, ninguna de nuestras empresas es rentable”.

El dirigente explicó que esta crisis responde a dos factores centrales. Por un lado, la caída del consumo interno: “La baja del poder adquisitivo hace que no haya demanda”. Por otro, el avance de productos importados favorecidos por medidas oficiales: “Esa poca demanda está yendo a consumo de productos importados”.

Caída del empleo y cierre de empresas

Las consecuencias ya son visibles en el entramado productivo. “Hemos perdido más de 20.000 puestos de trabajo registrados y aproximadamente 700 empresas han cerrado”, detalló Galfione. Además, anticipó que el panorama podría empeorar: “Esto se va a profundizar en lo que resta del año y el que viene”, si no se implementan medidas que reactiven el mercado interno.

En ese sentido, cuestionó el rumbo económico: “Este es un modelo que no incluye a la industria”, y advirtió sobre las implicancias sociales: “Sin una industria nacional pujante no va a haber trabajo para todos”.

El dirigente también señaló la falta de diálogo efectivo con el Gobierno nacional: “Para que el diálogo sea fructífero tiene que haber voluntad de ambas partes”, remarcó, al tiempo que destacó que el sector busca visibilizar su situación ante el Congreso.

Un modelo económico con crecimiento sin empleo

Galfione planteó que el problema excede al sector textil y refleja una dinámica más amplia: “Hoy en la Argentina todo el mundo que produce o le va mal o le va muy mal”. A su vez, alertó sobre un crecimiento económico que no genera empleo: “Podemos tener un país que crece, pero que no genera trabajo”.

En contraste con sectores como el agro o la minería, subrayó que la industria es clave por su capacidad de generar mano de obra: “Tenemos que buscar modelos que sean inclusivos y que puedan dar trabajo a mucha gente”.

Por último, expresó preocupación por los cambios en organismos técnicos como el INTI: “El hecho de no contar con esos servicios pone en jaque a todo el sector productivo”, explicó, al remarcar su rol en certificaciones, normas y seguridad para consumidores.