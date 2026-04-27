Carolina Manucci: “No tenemos una economía saneada, sino sostenida a golpes”

La dinámica inflacionaria vuelve a encender señales de alerta en el mercado. Carolina Manucci, economista, y en diálogo con Canal E fue clara al describir el escenario actual: “la inflación viene acelerándose”, y advirtió que el foco ya no está solo en el dato mensual, sino en la sostenibilidad del esquema cambiario.

Según explicó, el principal interrogante pasa por el valor del dólar y su capacidad de sostenerse frente al ritmo de precios. “lo que nos está preocupando en este momento es si es sostenible este valor del dólar”, afirmó. En ese sentido, detalló que existen varios factores que presionan sobre el equilibrio: “tenemos tasas reales negativas y una intervención indirecta en el mercado de cambios”.

La economista planteó que este esquema genera distorsiones acumulativas. “estos desequilibrios que se van generando se van acumulando”, sostuvo, y puso un ejemplo concreto: “si tenés una inflación de 3,4 con un dólar corriendo al 1%, alguien esa diferencia la está pagando”.

Presión cambiaria y señales del mercado

Manucci comparó la situación con un mecanismo que no puede sostenerse indefinidamente. “es como un resorte, vos lo pisás y lo mantenés, pero en un momento te va a vencer”, explicó, anticipando posibles tensiones futuras.

En ese marco, destacó el comportamiento del mercado de futuros como una señal clave. “estamos observando mucho el tema de los futuros porque hay mucho contrato abierto en plazos muy cortos”, indicó, lo que refleja una creciente cobertura ante posibles movimientos del tipo de cambio.

También advirtió sobre la evolución de los dólares financieros: “la brecha se está empezando a mover, se está empezando a abrir”, lo que podría anticipar mayores presiones. Para la economista, este escenario se asemeja a una acumulación de tensiones: “todo va generando como una olla a presión”.

En cuanto a la inflación de corto plazo, proyectó una leve desaceleración para abril: “abril puede dar un poquito menos de 3, 2,7 o 2,8”, aunque aclaró que esto no implica un cambio de tendencia estructural.

Inflación, consumo y un modelo bajo presión

Manucci también puso el foco en la medición del índice de precios. “seguimos con una medición completamente obsoleta”, afirmó, al cuestionar la canasta actual, que no refleja el peso real de servicios y alimentos en el gasto de los hogares.

En esa línea, explicó cómo impacta la inflación en la vida cotidiana: “hoy cuando uno empieza a recortar, lo primero que recorta es el entretenimiento”, mientras que los rubros esenciales siguen ganando peso.

Respecto al tipo de cambio de equilibrio, fue contundente: “tendrías que hablar por lo menos de 1.600”, lo que implicaría un ajuste significativo. Según su análisis, el Gobierno perdió oportunidades para ordenar las variables: “no aprovechó los momentos que se prestaban para tomar medidas”.

Finalmente, advirtió sobre las consecuencias del actual esquema: “no tenemos una economía saneada, tenemos una economía sostenida a golpes”, y concluyó que las restricciones crecientes son una señal clara de fragilidad: “cuando la frazada te queda corta, empezás a poner más restricciones”.

