Feria del Libro 2026: más títulos, menos tiradas y prevén récord de visitantes

La Feria del Libro de Buenos Aires vuelve a consolidarse como el gran evento cultural del país, en un contexto editorial atravesado por cambios tecnológicos y económicos. Desde el predio, Luis Quevedo, gerente general de Eudeba, remarcó el entusiasmo del sector: “estamos en la Feria del Libro, en esta fiesta anual de la cultura, que creo que es la más importante de la Ciudad de Buenos Aires y te diría en la Argentina”.

El evento abrió al público tras jornadas profesionales y ya muestra un fuerte movimiento. Según explicó, “pasó el primer fin de semana con una gran afluencia de público, y con ventas que están sostenidas, en el mismo nivel que el año pasado”, lo que refleja cierta estabilidad pese al contexto.

Más libros, menos ejemplares

Uno de los datos más relevantes del sector editorial en 2025 es el crecimiento en la cantidad de títulos publicados. Quevedo detalló que “se registró un 17% más de títulos, con 36.000 nuevos libros en la Argentina”, un indicador positivo en términos de creatividad y diversidad.

Sin embargo, este crecimiento convive con una caída en la cantidad de ejemplares impresos. “Las tiradas bajaron de 52 millones a 36 millones de ejemplares en circulación”, advirtió, señalando un cambio estructural en la industria.

El fenómeno se explica, en parte, por la innovación tecnológica: “hoy podés imprimir 300 o 500 ejemplares y en dos o tres días hacer una reedición”, lo que permite reducir riesgos y costos. Este nuevo modelo modifica la lógica histórica del mercado editorial, donde antes eran necesarias grandes tiradas iniciales.

Actividades y convocatoria récord

El stand de Eudeba se posiciona como uno de los focos de atracción dentro de la feria, con presentaciones de alto nivel académico y cultural. Entre los eventos destacados, Quevedo subrayó la presentación de un libro sobre el juicio a las juntas militares: “fue una presentación muy emocionante, con los cuatro jueces presentes, una cuestión realmente épica”.

La agenda incluye propuestas diversas, desde ensayos políticos hasta libros sobre diversidad, deporte y educación. “Tenemos temas de interés general, desde sociabilidad gay hasta fútbol y matemáticas”, explicó, destacando la amplitud de la programación.

En cuanto al público, el comportamiento sigue patrones habituales, con picos por la tarde y fuerte presencia estudiantil. “Ya los pasillos están muy nutridos y hacia las 5 o 6 de la tarde crece mucho más la concurrencia”, señaló.

De cara al fin de semana largo, las expectativas son altas. Quevedo anticipó que “la concurrencia va a superar largamente el millón cien mil o millón doscientos mil visitantes”, impulsada por la llegada de público de todo el país y también de Uruguay.

En un contexto económico desafiante, la Feria del Libro reafirma su lugar como espacio de encuentro cultural masivo, donde la innovación editorial y el interés del público siguen marcando el ritmo del sector.