Eugenia Muzio: “Estamos viendo números muy malos en los sectores que más dinamizan la economía”

En diálogo con Canal E, la periodista especializada en economía Eugenia Muzio describió el escenario que dejó ExpoEFI 2026, marcado por expectativas, contrastes sectoriales y cautela empresarial.

“Es una exposición que se hace todos los años para marcar la agenda económica y ver por dónde estamos”, explicó, destacando la relevancia del evento que reúne a economistas, empresarios y funcionarios.

La periodista remarcó que el ministro de Economía dejó señales clave. “Dio dos definiciones: que la inflación va a caer y que la actividad económica en algún punto va a repuntar”, señaló, aunque contrastó estas proyecciones con datos actuales negativos en sectores productivos. “Estamos viendo números muy malos en los sectores que más dinamizan la economía”, advirtió.

Una economía de contrastes

Uno de los conceptos centrales que emergió del evento fue el de una economía “de dos velocidades”. “Se está yendo muy bien por el lado de la economía extractivista y muy mal por el otro lado”, sostuvo Muzio, en referencia al contraste entre sectores como energía y minería frente a la industria y el consumo.

En ese sentido, explicó que el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) aparece como eje del modelo oficial. “Es un poco la zanahoria que quiere vender el Gobierno en términos de la economía que está yendo bien”, afirmó.

Sin embargo, también destacó tensiones sociales vinculadas a este esquema. “Hubo una protesta ambientalista contra la ley de glaciares, mostrando la resistencia a estos proyectos”, relató, marcando que el crecimiento de ciertos sectores no está exento de conflicto.

Optimismo con cautela en el empresariado

Respecto al clima entre empresarios, Muzio describió una mezcla de expectativa y prudencia. “Hay optimismo, pero depende mucho del sector en el que estés”, explicó. Según detalló, quienes están vinculados a actividades extractivas muestran mejores perspectivas, mientras que el resto enfrenta mayores dificultades.

Además, señaló que persisten dudas sobre la recuperación económica. “Hay que ver si la baja de tasas es suficiente para repuntar la economía”, planteó, subrayando la incertidumbre sobre los próximos meses.

Otro punto clave es la continuidad del modelo económico. “No sabemos hasta cuándo hay que tener paciencia, esa es la gran duda”, sostuvo, en relación al mensaje oficial de que “lo peor ya pasó”.

Finalmente, la periodista destacó que el Gobierno mantiene una postura firme. “El presidente no se va a mover de la ortodoxia y va a profundizar este modelo”, indicó, anticipando que el rumbo económico seguirá sin cambios en el corto plazo.