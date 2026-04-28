Violencia escolar: “Los alumnos son portavoces de lo que sucede afuera de los centros educativos”

La violencia escolar dejó de ser un fenómeno aislado para convertirse en un síntoma de problemas estructurales más amplios. Así lo planteó el sociólogo Roberto Corne, en diálogo con Canal E, quien sostuvo que las aulas funcionan como un reflejo de lo que ocurre a nivel social. “Los espacios escolares son microespacios donde se expresan los conflictos que suceden a nivel macro en la sociedad”, afirmó.

En ese sentido, explicó que el aumento de episodios de violencia está vinculado a factores como la crisis económica y las fallas del sistema educativo. “El desgranamiento escolar es multicausal, pero tiene dos ejes claros: la crisis económica y los problemas pedagógicos”, señaló, destacando además que otros países, como Finlandia, han logrado abordar esta problemática con éxito.

La escuela como espejo de la sociedad

Para Corne, los estudiantes no generan la violencia, sino que la reproducen. “Los adolescentes y niños son portavoces de lo que está pasando afuera de los centros educativos”, remarcó. En este contexto, también apuntó al rol amplificador de las redes sociales y del discurso público: “Las redes han amplificado la violencia que estamos teniendo a nivel social”.

El especialista advirtió que incluso decisiones políticas pueden incidir en este fenómeno. “Si se aflojan los controles en una sociedad, es probable que aumenten los niveles de violencia”, explicó, subrayando la necesidad de políticas preventivas.

Además, relacionó la violencia escolar con cambios en la estructura familiar: “La reconfiguración de las familias está vinculada a la desigualdad y a políticas económicas equivocadas”, indicó. Según su mirada, estos factores impactan directamente en el comportamiento de niños y adolescentes dentro de las instituciones educativas.

La necesidad de una estrategia nacional

Corne fue enfático al señalar que las soluciones deben ser integrales y sostenidas en el tiempo. “La única estrategia para corregir esta situación tiene que ser nacional y federal”, afirmó, criticando las medidas aisladas a nivel provincial.

En esa línea, defendió el rol del Estado en la educación: “En los países desarrollados, la educación es principalmente estatal y depende del nivel federal”, explicó, y agregó: “La educación pública no es gratuita: la pagan todos los ciudadanos con sus aportes”.

También destacó la importancia de incluir a los estudiantes en la solución: “Los centros de estudiantes son un actor principal porque los jóvenes se comunican entre ellos sus problemas”, sostuvo, cuestionando iniciativas que buscan limitar su participación.

Finalmente, advirtió sobre los riesgos de no actuar a tiempo: “En los microespacios se anticipan las violencias que luego pueden reproducirse a nivel general”, concluyó, marcando la urgencia de implementar políticas educativas consistentes.

