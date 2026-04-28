Boom inmobiliario: suben las escrituras y el crédito hipotecario impulsa el mercado

El mercado inmobiliario argentino comenzó 2026 con señales claras de recuperación tras años de estancamiento. Según Sebastián Suárez, presidente de Filabe Desarrollos , el sector atraviesa una etapa positiva: “Tenemos un año que arrancó muy bien”, afirmó, destacando que marzo registró un crecimiento del 18% en la cantidad de escrituras respecto al mismo mes del año anterior.

El motor principal de esta reactivación es el regreso del financiamiento: “Empezó a haber crédito hipotecario”, señaló. Sin embargo, advirtió que aún existen limitaciones: “El consumidor todavía no se termina de animar a meterse al crédito”, debido a la inflación y los altos requisitos de ingresos.

Crédito hipotecario y oportunidades de compra

Actualmente, el acceso al crédito está concentrado en pocas entidades. “El 60 al 70% de los créditos hipotecarios hoy los está dando el Banco Nación”, explicó Suárez, con tasas que, si bien competitivas, requieren cautela frente al contexto inflacionario.

A pesar de estas restricciones, el mercado muestra indicadores sólidos. “Tuvimos el año pasado récord de escrituras de los últimos 20 años”, remarcó, tanto en la Ciudad como en la Provincia de Buenos Aires. Este escenario impulsa a desarrolladores e inversores a volver a apostar por el sector.

Un factor clave es la brecha entre costos y precios. “El aumento del costo de la construcción todavía no se trasladó a precios”, indicó, lo que genera una ventana de oportunidad: “Es un gran momento hoy para comprar”. Mientras otros sectores registraron subas en dólares de hasta el 100%, el inmobiliario apenas creció un 10%, favoreciendo la demanda.

Estabilidad, alquileres y atractivo para inversores

En un contexto históricamente volátil, el especialista percibe señales de mayor previsibilidad: “Pareciera ver un escenario estable a nivel precios”, sostuvo. No obstante, advirtió sobre riesgos como la apreciación del peso y la inflación mensual persistente.

Por otro lado, las recientes medidas fiscales también contribuyen a dinamizar el mercado. “Se redujo este impuesto y es muy interesante”, dijo sobre los cambios en el impuesto cedular, lo que facilita la compraventa de propiedades usadas.

Además, el negocio del alquiler gana protagonismo. “Hoy te da una renta del 6% o 7% y no tenés que pagar impuestos a las ganancias”, explicó, lo que posiciona al sector como una alternativa atractiva para inversores.

Finalmente, Suárez destacó la mirada internacional sobre el país: “El mundo empieza a mirar a Argentina”, en un contexto donde los rendimientos se alinean con mercados como Europa o Estados Unidos.