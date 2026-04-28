Isaías Marini: “El mercado empieza a preguntarse si es momento de apostar al dólar”

La reciente suba del dólar abrió interrogantes en el mercado financiero y productivo. En diálogo con Canal E, el economista Isaías Marini sostuvo que el movimiento responde a una dinámica que venía gestándose desde hace meses. “Incluso con la suba reciente, el tipo de cambio mayorista está un 3% abajo respecto a principios de año”, explicó, al tiempo que advirtió: “Cuando ajustamos por inflación, la caída es mucho más abrupta”.

Este fenómeno, según el economista, derivó en un atraso cambiario. “Tenemos un tipo de cambio real en un nivel bastante apreciado, similar al de 2017 o 2015”, sostuvo, marcando que ese punto de partida limita nuevas bajas y abre la puerta a correcciones.

Fin del carry trade y presión cambiaria

Uno de los factores clave detrás de la suba es el cambio de estrategia de los inversores. “El mercado empieza a preguntarse cuánto más se puede ganar con el carry trade o si es momento de apostar al dólar”, señaló Marini. En ese sentido, explicó que el fuerte rendimiento de los instrumentos en pesos —con subas de hasta 19% en bonos ajustados por inflación— generó un escenario de toma de ganancias.

Además, destacó el rol de las políticas monetarias recientes. “Los cambios en los encajes aumentaron la liquidez y empujaron a la baja las tasas”, afirmó, lo que incentivó el crédito pero también redujo el atractivo relativo de las inversiones en pesos.

De cara al corto plazo, el economista prevé cierta estabilidad. “Es posible que el dólar se mantenga estable mientras no arranque con fuerza la liquidación de la cosecha”, indicó. Sin embargo, anticipó un cambio de tendencia hacia la segunda mitad del año: “En el segundo semestre la estacionalidad se vuelve negativa y empiezan presiones como turismo o eventos internacionales”.

Impacto en la economía real e inflación

El nivel actual del tipo de cambio también tiene efectos directos sobre la actividad. “Es un tipo de cambio apreciado que afecta a los sectores menos competitivos, como la industria”, explicó Marini. En contraste, sectores como energía, minería y agro muestran mayor dinamismo. “Tenemos una economía heterogénea: pocos sectores traccionan y otros, que generan empleo, están estancados”, advirtió.

Sobre la política económica, el analista señaló que el Gobierno enfrenta un delicado equilibrio. “Está tratando de balancear la inflación con la actividad económica, pero a veces un objetivo va en contra del otro”, afirmó. En ese marco, consideró que una suba moderada del dólar no sería necesariamente negativa: “No me parecería malo que el tipo de cambio suba un poco desde estos niveles”.

En cuanto a la inflación, Marini proyectó una desaceleración para abril. “Va a ser un número significativamente menor al del mes pasado”, aseguró, ubicando las estimaciones entre 2,6% y 2,8%. Entre los factores que explican esta baja mencionó la estabilidad en alimentos clave: “La carne empezó a registrar caídas y eso impacta directamente en el índice”.