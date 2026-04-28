El dólar blue cerró sin cambios este martes 28 de abril y el Banco Central compró dólares

Las reservas internacionales bajaron en 210 millones de dólares y cerraron en 45.878 millones. De esta manera, el Banco Central volvió a intervenir en el mercado cambiario con saldo comprador.

El dólar blue no registró variaciones en la jornada y se mantuvo en línea con el cierre previo, en un contexto de estabilidad en las cotizaciones paralelas.

Dólar blue

El dólar blue cerró sin cambios este martes 28 de abril. La divisa paralela no mostró variación respecto al cierre de la jornada anterior.

Así las cosas, el dólar blue en la punta vendedora cerró a $1430 y se compró a $1410.

Dólar MEP

Por su parte, el dólar MEP con el bono GD30 se vendió en $1445,98.

Dólar Contado con Liquidación

En tanto, el dólar Contado con Liquidación (CCL) se comercializó a $1502,90.

Dólar Cripto

En el mundo de las criptomonedas, el dólar cripto se intercambió a $1489,60 en promedio.

Dólar Tarjeta

La cotización del dólar tarjeta se ubicó en $1859.

Dólar Oficial

El dólar oficial minorista se ubicó en $1430 en la punta vendedora, mientras que en el Banco Nación se mantuvo en niveles similares.

Por su parte, el dólar mayorista cerró en $1.404,50 por unidad, según datos de Rava Bursátil.

Balance del Banco Central

El Banco Central compró 53 millones de dólares en el mercado cambiario. En tanto, las reservas internacionales bajaron 210 millones de dólares y cerraron en 45.878 millones.