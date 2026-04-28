Una parte del sindicalismo apuesta a Kicillof 2027: los motivos

Buena parte del gremialismo del país no tiene dudas y lo demuestra: Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, es sinónimo de renovación del peronismo. Y, considera, que debe ser el candidato a presidente de la fuerza que hoy es oposición a nivel nacional el año próximo.

Detrás de esa visión aparecen muchos dirigentes, y de distintas tribus. Aparecen caras de la CGT, como Héctor Daer (secretario de interior) y Octavio Arguello (triunviro) hasta referentes de las dos CTA, como Héctor Yasky y Hugo “Cachorro” Godoy. Hugo “Huguito” Moyano, hijo del jefe de Camioneros y diputado nacional de Unión por la Patria, es otro que auspicia el proyecto presidencial del mandatario. Aunque muchos en el peronismo dicen que hay dirigentes que están detrás de Kicillof 2027 no por convicción sino por rechazo a Cristina Kirchner.

Muchos de esos cuadros no lo dicen abiertamente pero rechazan esa versión, consideran que la etapa del kirchnerismo se clausuró y aseveran que es hora de “entonar nuevas canciones” como las que entona el ex ministro de Economía. En la calle Azopardo, la visión en torno a lo que representa Kicillof es muy positiva. Aunque también hay voces que piden cautela. Saben que 2027 queda lejos y lo que pueda suceder en la dinámica política es impredecible.

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Daer, por ejemplo, no tiene dudas: el dirigente reúne las condiciones. Mientras que Cristian Jerónimo, otro de los triunviros, reclamó cautela en los últimos días y pidió que cesen las internas antes de hablar de postulaciones.

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Por lo pronto, el economista mantiene con buenas conexiones con todas las centrales y prueba de ello es la foto que logró el lunes en la sede de la gobernación de La Plata. Reunió con su ministro de Trabajo Walter Correa a autoridades laborales de distintas provincias y representantes gremiales para abordar la pérdida de competencias y atribuciones provinciales que impuso la Ley Nacional Nº27.802 de reforma laboral.

La cita congregó al secretario general de la CGT, Octavio Argüello; de la CTA Autónoma, Hugo Godoy; de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky; de FATSA, Héctor Daer; de la CTA provincia de Buenos Aires, Roberto Baradel; y de la CTA Autónoma bonaerense, Oscar de Isasi.

“Hay un intento muy claro por parte del Gobierno nacional de suprimir las facultades y competencias de las provincias con respecto a la fiscalización y el control en materia laboral: lo que están haciendo es absolutamente inconstitucional y viola la independencia de las jurisdicciones”, exclamó. “El objetivo de Milei es degradar los derechos laborales y que nadie se ocupe de ellos: en la Provincia vamos a seguir cumpliendo nuestras funciones y protegiendo a las y los trabajadores”, agregó.

“Más allá de la importancia de este documento, es fundamental seguir trabajando entre las provincias de manera articulada y cooperativa: ante un Gobierno nacional tan centralista, unitario y cruel, estos espacios sirven también para demostrar que hay un polo de resistencia de un grupo de provincias que piensan en el futuro”, expresó el gobernador, con un claro mensaje de unidad ante la coyuntura dominada por la agenda y motosierra libertaria.

JPK / EM