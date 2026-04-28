La SIDE desclasificó nuevos documentos históricos: qué dicen los archivos del período 1946-1983

La Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), a través de su titular Cristian Auguadra, dio un nuevo paso en su proceso de apertura institucional al informar la incorporación de 17 nuevos documentos clasificados a su Fondo Documental, que abarcan un arco temporal clave de la historia argentina entre 1946 y 1983. Aquella medida, que forma parte de una política de desclasificación impulsada por el Ejecutivo, tiene como objetivo permitir que la ciudadanía acceda a decretos, resoluciones e informes que hasta ahora permanecían bajo reserva.

“Seguimos avanzando en la desclasificación para garantizar la accesibilidad pública a documentos de relevancia”, señaló Auguadra. Además, uno de los puntos más destacados de esta entrega es la publicación de los decretos de creación del organismo en 1946 y 1951. Al respecto, el subsecretario de Inteligencia, José Lago Rodríguez, subrayó que estos archivos permiten entender cómo se concibió la Inteligencia de Estado desde sus inicios.

A partir del decreto fundacional citado por Lago Rodríguez, la misión original de la SIDE era: “Proporcionar al Poder Ejecutivo las bases informativas necesarias para la mejor conducción de los asuntos del Estado y, en particular, de la seguridad nacional”. Para el funcionario, estos documentos prueban que la agencia fue diseñada desde su origen como una herramienta estratégica para la toma de decisiones al más alto nivel.

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Esta es la segunda etapa de un plan de transparencia que ya había tenido un hito previo.

Primera etapa: Se publicaron 26 documentos (492 páginas) enfocados en el período 1973-1983.

Segunda etapa (actual): Suma 17 archivos que extienden el rastreo histórico hasta 1946.

A pesar del avance, desde la SIDE aclararon que la apertura tiene límites definidos por la seguridad nacional. Lago Rodríguez explicó que ciertos contenidos se mantendrán bajo secreto, especialmente aquellos cuya difusión pueda comprometer operaciones vigentes, intereses estratégicos o instituciones vitales del Estado.

Alianza tecnológica y estratégica con Estados Unidos

La SIDE oficializó un esquema de trabajo conjunto con los Estados Unidos orientado a modernizar las capacidades operativas del organismo local.

Según se informó, el acuerdo contempla la provisión de tecnología de última generación para tareas de inteligencia, la realización de visitas técnicas cruzadas para profesionalizar a los agentes en nuevas metodologías y un intercambio de cooperación en inteligencia criminal y estratégica con foco en el combate al crimen organizado transnacional.

A partir del organismo destacan que esta profundidad en el vínculo busca reposicionar a la Argentina en el mapa de la inteligencia global, optimizando el flujo de información sensible para la seguridad del Estado.

MV