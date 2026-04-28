Restringen la venta de GNC en estaciones de servicio del AMBA para priorizar el consumo residencial

La primera ola de bajas temperaturas del año empezó a tensionar el sistema gasífero y derivó en las primeras restricciones sobre el expendio de Gas Natural Comprimido (GNC) en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Desde las 6 de la mañana de este martes 28 de abril, las distribuidoras Metrogas y Naturgy dispusieron restringir el suministro bajo modalidad interrumpible, una decisión que impacta de lleno en la operatoria de las estaciones de servicio que no tienen contratos de abastecimiento en "firme".

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La medida implica que las bocas de carga solo podrán vender el volumen correspondiente a sus contratos en firme. Este esquema, más caro, garantiza el abastecimiento incluso en contextos de alta demanda. En cambio, los contratos interrumpibles —más económicos— quedan sujetos a cortes cuando el sistema entra en estrés, como ocurre con la llegada del frío.

Esta decisión responde al incremento sostenido del consumo residencial, que tiene prioridad dentro del esquema de distribución. Con temperaturas en descenso, la demanda de los hogares crece de forma acelerada y obliga a redireccionar el fluido hacia ese segmento, relegando a los usuarios con menor nivel de prioridad.

De acuerdo con datos del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), la demanda prioritaria —que incluye hogares, hospitales y clubes— ya se acercaba a los 50 millones de metros cúbicos diarios (MMm3/d) al inicio de la semana, de los cuales unos 14 millones corresponden al AMBA.

La aplicación de la medida está a cargo de cada estacionero. Vender por encima del volumen de gas contratado en "firme" implica abonar una multa del valor de un litro de nafta súper por cada metro cúbico vendido en exceso, según informó el portal Surtidores.

Se trata de la primera decisión de este tipo en la previa del invierno, período que para el sistema gasífero se extiende de mayo a septiembre y que concentra las semanas de mayor exigencia.

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