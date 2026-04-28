Ola de frío: las 3 ciudades que tuvieron temperaturas bajo cero

Una intensa ola de frío avanza sobre gran parte de la Argentina y deja registros térmicos extremos en varias regiones del país. De acuerdo con datos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), distintas localidades registraron temperaturas mínimas por debajo de los 0°C, configurando un escenario invernal anticipado que impacta tanto en la vida cotidiana como en las actividades productivas.

En este marco, el último informe oficial del SMN ubicó a tres ciudades entre las más frías del país, todas con temperaturas por debajo del punto de congelación: Bahía Blanca, en la provincia de Buenos Aires; Viedma, en Río Negro; y La Quiaca, en Jujuy.

Clima en Bahía Blanca: cielo mayormente nublado y probabilidad de lluvias hacia la noche

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En estos casos, las condiciones atmosféricas, cielos despejados, baja humedad y escasa nubosidad, favorecieron un rápido descenso de la temperatura durante la madrugada, derivando en registros bajo cero.

La Quiaca

Los reportes del ente estatal reflejan el avance de masas de aire frío que, en determinados contextos, generan heladas generalizadas e incluso marcas negativas, en base a mediciones realizadas en estaciones meteorológicas distribuidas en todo el territorio nacional.

Según las proyecciones oficiales, las bajas temperaturas podrían persistir en los próximos días, aunque con una leve tendencia al ascenso hacia el fin de la semana en algunas regiones. No obstante, el Servicio Meteorológico Nacional continuará monitoreando la evolución del fenómeno y actualizando sus reportes para informar a la población.

Avanza una masa de aire frío desde la Antártida y se espera un abrupto descenso de la temperatura: habrá mínimas cercanas a los 0°C

Heladas intensas y contrastes térmicos en distintos puntos del país por la ola de frío

El fenómeno responde al ingreso de una masa de aire frío y seco que se desplazó desde el sur hacia el centro y norte del país, generando un marcado descenso térmico. Este tipo de eventos suele provocar heladas matinales, especialmente en regiones con baja cobertura nubosa, donde el calor acumulado durante el día se disipa rápidamente durante la noche.

Municipio de Bahía Blanca

El panorama en estas tres ciudades refleja la diversidad climática de Argentina. En Bahía Blanca, el descenso térmico estuvo asociado a condiciones de estabilidad atmosférica que facilitaron la formación de heladas. En Viedma, los vientos y la ubicación geográfica influyen en la variabilidad térmica, aunque en episodios de aire polar las mínimas pueden perforar el umbral de los 0°C.

Clima en Ciudad de Buenos Aires: jornada estable con temperaturas en ascenso y vientos moderados

En tanto que, La Quiaca volvió a destacarse como uno de los puntos más fríos del norte argentino, donde la altura y la sequedad del aire intensifican el enfriamiento nocturno. Este contraste regional evidencia cómo un mismo fenómeno meteorológico puede impactar de manera diferente según las características geográficas y climáticas de cada zona.

PM/ff