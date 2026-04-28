La jornada se perfila ideal para las actividades al aire libre en Mar del Plata, ya que el cielo se mantendrá mayormente despejado durante gran parte del día. Los residentes y visitantes disfrutarán de un tiempo agradable, sin alertas meteorológicas vigentes que condicionen el tránsito o las tareas cotidianas. El ambiente fresco de la mañana dará paso a una tarde templada, marcando un claro alivio en el estado del tiempo costero.

El tiempo en Mar del Plata y la zona del Puerto

En la zona del Puerto y toda el área costera de La Feliz, el viento del noroeste soplará a unos 18 kilómetros por hora. Esta condición meteorológica mantendrá el cielo despejado, permitiendo una visibilidad óptima para quienes circulen por la ciudad. La temperatura de las primeras horas refleja el inicio de un ascenso térmico, lo que garantizará condiciones sumamente confortables durante toda la tarde.

Clima martes 28 de abril

Hacia el sector de Sierra de los Padres y Batán, el panorama climático se comportará de manera similar, sin reportarse inestabilidad en el corto plazo. Las ráfagas de viento, aunque presentes, no representarán inconvenientes para los pobladores locales. Las condiciones actuales de presión y humedad favorecerán un ambiente seco, ideal para el desarrollo de las actividades productivas y turísticas en estas zonas del partido.

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Alertas y clima en la Costa Atlántica

Sobre la Costa Atlántica bonaerense, el Servicio Meteorológico Nacional no registra alertas vigentes para este martes. Localidades vecinas como Miramar y Mar Chiquita contarán con un panorama meteorológico tranquilo, caracterizado por vientos leves provenientes del sector noroeste. La estabilidad dominará la escena regional, permitiendo que la navegación y el turismo mantengan sus cronogramas previstos sin sufrir alteraciones por fenómenos climáticos de relevancia.

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Hacia el norte, en la zona de Villa Gesell, el pronóstico anticipa un comportamiento climático espejo al de Mar del Plata. El cielo lucirá despejado y los vientos moderados garantizarán una jornada estable en toda la franja costera. Ante la ausencia de alertas, Defensa Civil de General Pueyrredon mantiene sus protocolos habituales de prevención, sin que se prevea la necesidad de medidas extraordinarias para la población.

Pronóstico extendido: ¿qué se espera para los próximos días?

La perspectiva para los próximos días indica un ascenso progresivo de las temperaturas, con máximas que superarán los 20°C hacia el cierre de la semana. Los turistas y residentes planificarán con tranquilidad sus actividades de descanso, ya que el pronóstico señala la continuidad de condiciones estables. El sol acompañará gran parte de las jornadas, ofreciendo un contexto inmejorable para disfrutar plenamente de toda la Costa Atlántica.