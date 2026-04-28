La Ciudad de Buenos Aires, CABA y el AMBA experimentarán una jornada marcada por condiciones estables. El pronóstico anticipa un cielo mayormente despejado con un ascenso térmico gradual. Los vecinos contarán con una jornada ideal para actividades al aire libre, ya que no se esperan precipitaciones en el área metropolitana durante este martes.

Pronóstico en Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense para hoy 28 de abril

La Ciudad de Buenos Aires tendrá un martes con cielo mayormente despejado y temperaturas que oscilarán entre los 10°C de mínima y los 20°C de máxima. La humedad se mantendrá en niveles bajos, cerca del 53%, lo que favorecerá una jornada agradable. Los vientos soplarán desde el sector noroeste a velocidades moderadas de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

Clima martes 28 de abril

En el Conurbano bonaerense, las condiciones climáticas seguirán una tendencia similar a la Capital, con una atmósfera estable y sin probabilidad de lluvias. La sensación térmica será cercana a la temperatura real durante la tarde, mientras que los vientos del noroeste incrementarán su intensidad hacia el atardecer. Se recomienda abrigarse durante las primeras horas de la mañana ante las temperaturas frescas características del otoño.

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Alertas y clima en el resto de Argentina

El sistema de alerta temprana del Servicio Meteorológico Nacional mantiene su atención sobre diversas regiones del país, especialmente en el sur y centro, debido a la influencia de un frente polar. Provincias patagónicas como Chubut y Río Negro experimentarán las mayores complicaciones, con alertas vigentes por vientos fuertes que alcanzarán velocidades significativas y posibles nevadas en áreas cordilleranas.

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Hacia el centro del territorio nacional, provincias como Córdoba, La Pampa y Santa Fe transitarán condiciones más estables tras el paso del sistema frontal, aunque persistirán vientos del sector oeste. El Servicio Meteorológico Nacional monitorea de cerca la evolución de este ciclón extratropical, mientras el resto del país disfruta de jornadas con mayor estabilidad y cielos despejados.

Pronóstico extendido

La tendencia para los próximos días indica una continuidad en la mejora de las condiciones climáticas en el AMBA. Para este miércoles y jueves, se prevé un ascenso progresivo de las temperaturas, con máximas que superarán los 20°C. La masa de aire se mantendrá estable, con vientos que rotarán hacia el sector norte, facilitando un ambiente más templado durante las tardes.

A partir del viernes, la rotación de los vientos hacia el noreste favorecerá un ingreso de aire más húmedo, manteniendo la nubosidad variable. No se anticipan fenómenos meteorológicos severos para la región metropolitana, consolidando un cierre de semana con registros térmicos agradables y sin eventos de inestabilidad significativa que afecten la rutina de los habitantes de Buenos Aires.