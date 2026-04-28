En Bahía Blanca, la jornada del martes se caracterizará por una marcada inestabilidad que dominará la atmósfera local. Mientras el cielo permanecerá mayormente cubierto durante gran parte del día, el ingreso de un frente hacia el cierre del día traerá consigo la posibilidad de lluvias, las cuales marcarán el pulso climático del sudoeste bonaerense durante la noche, afectando la actividad urbana y portuaria de nuestra región.

El tiempo en Bahía Blanca, Ingeniero White y Cerri

En Bahía Blanca y localidades cercanas como Ingeniero White y General Cerri, la temperatura de las primeras horas alcanza los 9°C, aunque la sensación térmica desciende hasta los 6°C. El viento sopla desde el noroeste a 10 km/h bajo un cielo parcialmente nublado. La humedad, que se ubica en el 49%, anticipa una mañana fresca para quienes comiencen sus actividades tempranas en el centro bahiense.

Clima martes 28 de abril

Durante el transcurso de la tarde, la nubosidad aumentará de manera constante en la zona portuaria y el sector industrial. La máxima tocará los 18°C y las condiciones meteorológicas se mantendrán estables hasta la caída del sol, momento en el cual la probabilidad de precipitaciones escalará hasta el 55%.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Alertas y clima en el sudoeste bonaerense

En el resto del sudoeste bonaerense, incluyendo áreas estratégicas como Punta Alta y Médanos, el panorama se mantendrá alineado con el pronóstico bahiense. La nubosidad será la protagonista principal, con vientos moderados que rotarán desde el noroeste. Las autoridades meteorológicas monitorearán el avance de la inestabilidad que, durante la noche, afectará a toda la región con una probabilidad de lluvias del 55%.

Así será el megacohete que protagonizará la misión Artemis III

Es fundamental que los habitantes de estas localidades sigan de cerca los informes actualizados, especialmente aquellos que deban transitar por rutas de la zona. Si bien el pronóstico no indica fenómenos severos, la combinación de baja temperatura y precipitaciones nocturnas obligará a extremar las precauciones en el tránsito vehicular y en el desarrollo de cualquier actividad al aire libre durante las próximas horas.

Pronóstico extendido: la tendencia para los próximos días

Para los días venideros se espera una rotación gradual de los vientos, lo cual influirá en un cambio en la configuración térmica de la región. Si bien el martes se despedirá con inestabilidad, la tendencia para el resto de la semana mostrará una recuperación de los valores máximos, permitiendo un ascenso paulatino de la temperatura hacia el fin de semana, alejando, al menos temporalmente, la probabilidad de nuevas lluvias.