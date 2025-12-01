Federico Martelli: “Argentina tiene el potencial para sumarse a los principales operadores de GNL del mundo”

En diálogo con Canal E, Federico Martelli, director ejecutivo de la Cámara de Empresas Pymes de Biocombustibles, explicó el alcance del primer contrato de exportación de GNL a Europa y los obstáculos técnicos que aún limitan el desarrollo del sector.

El primer contrato de GNL y el potencial exportador argentino

Martelli destacó que el anuncio marca un punto de inflexión para la matriz energética nacional: “Argentina tiene el potencial para sumarse a los principales operadores de GNL del mundo”, afirmó. Según explicó, este avance se da gracias a la consolidación de Vaca Muerta, la baja de costos y la capacidad creciente de producción de gas.

Aunque su rol principal está en el sector de biocombustibles, Martelli se mantiene involucrado en el análisis energético general y celebró el acuerdo firmado con la estatal alemana CEFE: “Este anuncio es muy importante para la generación de empleo, de valor y para el potencial de divisas que necesita la Argentina”. Sin embargo, aclaró que se trata de procesos de largo plazo: “Estos emprendimientos demoran 24, 48 meses como mínimo para comenzar a operar”.

Consultado sobre el proceso técnico, Martelli explicó en lenguaje accesible qué implica transformar gas en GNL: “Para transformarlo en líquido se lo somete a grandes presiones que lo enfrían hasta que el gas se convierte en líquido y puede ser conducido al barco tanque”. Recordó que Argentina pasó hace pocos años de ser importadora a comenzar un camino exportador, aunque aclaró que en invierno el país podría seguir comprando GNL por limitaciones en los gasoductos.

Los desafíos de infraestructura y las obras pendientes

Martelli fue claro al señalar que la infraestructura aún es insuficiente: “Todavía falta mucho para aprovechar a pleno el gas de Vaca Muerta”. Explicó que el Gasoducto Presidente Néstor Kirchner “todavía necesita obras para completar su capacidad” y que también falta avanzar en la reversión del Gasoducto del Norte y en el gasoducto noreste.

Según detalló, el país enfrentará picos de demanda en los que será inevitable recurrir a importaciones: “Van a ser semanas puntuales en las cuales la Argentina necesite un volumen extraordinario de gas”. Construir gasoductos para uso esporádico no resulta viable económicamente: “Un gasoducto para que tenga un repago aceptable tiene que ser utilizado gran parte del año”.

A pesar de estas limitaciones, Martelli remarcó el horizonte de crecimiento: “La Argentina tiene potencial para producir todo el gas que consume y generar saldos exportables muy importantes”. El saldo comercial, destacó, será clave para el ingreso de divisas.

Finalmente, explicó la relación entre biocombustibles e hidrocarburos: “El biodiésel y el diésel fósil se mezclan y así llegan a todos los tanques de combustible del país”, subrayando que el sector trabaja integrado al sistema energético y a las refinerías.

