Tensión en el PJ, armado federal y nuevas disputas: el mapa político rumbo a 2027 ya se mueve en las provincias

En la provincia de Buenos Aires, principal bastión del peronismo, la tensión interna se reactivó en los últimos días con la asunción de Axel Kicillof como presidente del PJ bonaerense y la ausencia de Máximo Kirchner en la primera reunión del Consejo Directivo, mientras el dirigente camporista encabezaba actividades en Santa Fe. El episodio, ocurrido el viernes, expuso diferencias en la conducción del espacio y dejó al descubierto una disputa más amplia por el liderazgo político en el territorio.

La escena bonaerense no quedó aislada. En Santa Fe, donde Kirchner se mostró con dirigentes y militantes en actos que reunieron a más de 800 personas, también quedaron en evidencia las fracturas internas: sectores relevantes como los que responden a Omar Perotti y Marcelo Lewandowski no participaron de la convocatoria.

Córdoba: gestión como "estrategia" política

En el centro del país, el gobernador Martín Llaryora avanzó en la consolidación de su propio armado territorial. Más de 230 intendentes y jefes comunales participaron de un encuentro en el Centro Cívico, donde el ministro de Gobierno, Manuel Calvo, planteó un doble mensaje: respaldo en medio del ajuste nacional, pero con exigencias de gestión y presencia en el territorio.

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El trasfondo es económico. La caída de la actividad, la baja en la recaudación y la paralización de programas nacionales generan presión sobre los municipios. En ese contexto, el cordobesismo busca diferenciarse con una estrategia que evita la confrontación directa con el gobierno nacional, pero construye volumen político desde la gestión.

Esa lógica también se replica en el Congreso. El bloque alineado con Llaryora optó por correrse del eje de confrontación en torno a la figura de Manuel Adorni y priorizar una agenda propia, centrada en temas como biocombustibles, retenciones y financiamiento provincial.

Economía e internas libertarias

En el norte, el foco se desplaza hacia Jujuy, donde la inflación mostró la mayor aceleración del país en el primer trimestre de 2026. En una provincia gobernada por Carlos Sadir —en continuidad con el modelo de Gerardo Morales— el escenario económico se combina con un reordenamiento político incipiente.

En ese marco, comienza a ganar visibilidad Cristina Guzmán, dirigente con trayectoria legislativa y territorial —fue diputada nacional durante más de dos décadas y convencional constituyente en 1994— que se mueve dentro del espacio libertario. Con recorridas en barrios, actos y presencia en el interior, busca construir volumen político en una provincia donde La Libertad Avanza aún no logra consolidar una estructura unificada.

Su posicionamiento incluye cuestionamientos a políticas emblemáticas del oficialismo provincial, como Cannava, el proyecto de cannabis medicinal impulsado durante la gestión de Morales. A la par, mantiene vínculos con sectores de la Iglesia, un activo que suma peso en su proyección política. En paralelo, figuras como Manuel Quintar y Ezequiel Atauche aparecen como referencias del espacio libertario en la provincia.

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En Formosa, la discusión se traslada al plano institucional. El senador Francisco Paoltroni presentó un proyecto en el Congreso para intervenir la provincia, una medida excepcional que requeriría mayoría absoluta en ambas cámaras: 37 votos en el Senado y 129 en Diputados.

De avanzar, implicaría que el presidente Javier Milei designe un interventor federal con facultades para reemplazar autoridades, reorganizar el sistema político y convocar a nuevas elecciones. El planteo incluye la posibilidad de modificar reglas clave, como la eliminación de la Ley de Lemas y la implementación de Boleta Única y Ficha Limpia.

En Misiones, la elección de autoridades del PJ dejó otro dato relevante: el triunfo de Christian Humada, un dirigente que no responde a La Cámpora. El resultado generó cuestionamientos tanto del kirchnerismo —que puso en duda el proceso— como del peronismo local, que denunció maniobras para excluirlos de la competencia.

La victoria de Humada representa un revés para la estrategia de ordenamiento impulsada desde la conducción nacional del PJ. El dirigente proviene del esquema político que gobierna la provincia desde hace más de dos décadas, bajo la órbita de Carlos Rovira.

Proyección nacional

En ese escenario, Mauricio Macri retomó la actividad política con una estrategia centrada en el interior del país. En su paso por el NEA, donde encabezó el relanzamiento del PRO en Resistencia, Chaco, fijó posición frente al gobierno de Milei. "El PRO plantó la semilla de la libertad y el cambio en la Argentina. Lamentablemente en 2019 vino el ejército de demolición. En 2023 volvimos a arrasar, pero el cambio no está blindado”, fue una de sus definiciones.