Cómo es el pedido de “intervención de Formosa” que solicitó Francisco Paoltroni

En Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190), el senador nacional por Formosa, Francisco Paoltroni, se refirió a su pedido de intervención federal en la provincia y cuestionó el funcionamiento del sistema democrático local.

Francisco Paoltroni es empresario, productor agropecuario y político. Actualmente se desempeña como senador nacional por la provincia de Formosa. En 2021 creó su propio espacio, el partido Libertad, Trabajo y Progreso. En 2023 fue electo por la Alianza La Libertad Avanza, aunque en 2024 fue desplazado del bloque tras diferencias con el entorno del presidente Javier Milei.

Un gusto hablar con usted nuevamente. Le quiero rescatar la persistencia. Francisco presentó un pedido de intervención para la provincia de Formosa, donde el oficialismo gana las elecciones desde hace más de dos décadas. Así que, Francisco, cuéntenos. Ahora nuevamente usted presentó un pedido de intervención para la provincia.

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Efectivamente, el jueves de la semana pasada presentamos un proyecto de ley en el Senado de la Nación para la intervención federal de la provincia de Formosa, como lo estipula la Constitución Nacional, como último remedio para restablecer el sistema republicano en nuestra provincia, en donde ha sido violado a través de un golpe institucional que dieron (Gildo) Insfrán y (José) Mayans en el año 2003 cuando introdujeron las reelecciones indefinidas. Lamentable y tristemente fue con violencia y, por supuesto, con el paso del tiempo todos los vicios que acarrea la concentración del poder.

Logramos que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ya hiciera un fallo histórico, en donde dice que en Formosa no se respeta la forma republicana de gobierno y que Insfrán es un gobernador ilegítimo desde el año 2003. Incluso Carlos Rosenkrantz, en su votación, agrega que también es un gobernador ilegal porque la presentación que se había hecho ante la Corte era anterior a las últimas elecciones.

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Y bien lo dice el artículo quinto de la Constitución Nacional, que el gobierno federal puede intervenir en las provincias cuando no se respeta la forma republicana de gobierno. Puede ser por una ley de iniciativa del Poder Ejecutivo o una iniciativa del Poder Legislativo, como es este el caso, y en particular por un representante de una provincia, que es mi caso como senador nacional por Formosa.

La intervención, Jorge, no es un fin en sí mismo, sino un medio para empezar a cambiar esta triste historia que arrastramos de falta de inversiones, de falta de trabajo.

Todo el pueblo entero de la provincia de Formosa es rehén de este sistema que ha matado el aparato productivo, un sistema que no genera empleo, que le niega a los formoseños los títulos de propiedad.

Una provincia joven, la mitad del territorio es fiscal, o sea, es dueña la provincia. El gobernador nunca firma los títulos que corresponden otorgar, pero es una forma de tener rehén a todo un pueblo.

Y los indicadores hablan por sí solos. Formosa exportó en los dos primeros meses del año 6 millones de dólares y el Chaco, nuestro vecino, exportó 70. Y lo mismo con Corrientes y con el resto. Los números lo dicen en empleo, en empresas y en pobreza.

¿Y por qué gana con tanta diferencia?

Bueno, porque está viciado el sistema democrático.

O sea, esa gente que vota, ¿hay fraude? Déjeme entender. Obviamente, a la distancia somos un poco ignorantes.

Es un sistema de pueblo rehén. Todos dependen económicamente del gobierno provincial y habitacionalmente también, porque dependen de la vivienda. Pero el sistema democrático está totalmente viciado. Aquí funciona la ley de lemas. Entonces te ponen 20 candidatos a intendente y cada candidato se pone a recolectar votos.

¿Qué significa esto? Que en el momento de las elecciones pasan a buscar a la gente por su casa, le dan una bolsa de mercadería y van punteando en el padrón, por ejemplo, 150 votantes de una mesa de 300. Los van anotando con nombre y apellido, todos los que acarrean, y si finalmente toda la gente que acarrearon aparecen esos votos en la urna, pasan a cobrar después de que está el resultado asegurado.

Y como hace 30 años que funciona, y la necesidad extrema que tiene la gente, nadie se arriesga a romper con esas cadenas.

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Cuénteme, ¿le asigna posibilidades a que el Ejecutivo disponga la intervención?

Esto lo decide el Congreso. Esta ley se aprueba con 37 senadores y 129 diputados, lo que se llama mayoría absoluta, que es la mitad más uno de cada cuerpo. La facultad del presidente es nombrar al interventor que va a llevar adelante la responsabilidad de este proceso de reencausar a la provincia en el sistema republicano.

Discúlpeme, pero también es posible que el Ejecutivo, con un decreto de necesidad y urgencia, intervenga la provincia. De hecho, el presidente había amenazado eso con la provincia.

En este caso es un proyecto de ley. Normalmente ese es el mecanismo utilizado en el receso, cuando están en extraordinarias. Ahora estamos en sesiones ordinarias. Como lo decía anteriormente, puede ser iniciativa legislativa o iniciativa del Ejecutivo.

En este caso yo tomé la iniciativa porque ya nos robaron el pasado, no podemos permitir que nos roben el futuro también. Vamos a seguir el tema.