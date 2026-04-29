“Adornipalooza”: las 8 pulseras para controlar el acceso a la sesión informativa del jefe de Gabinete en el Congreso

Un sofisticado operativo de seguridad se puso en marcha el Congreso. El sistema, diseñado para la sesión informativa del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, consiste en el uso de 8 pulseras de colores y acreditaciones diferenciadas que controlan el acceso y cada movimiento dentro del recinto.

Se espera que el jefe de Gabinete inicie la sesión este miércoles 29 de abril a las 10:30, para presentar el informe de gestión y luego responder a las preguntas de los legisladores de diferentes partidos políticos. Se esperan más de 100 asistentes y está confirmada la presencia del presidente Javier Milei, quien tendrá una pulsera dorada.

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Qué significa cada color de las pulseras

La pulsera dorada, que llevará el presidente Milei, será para acceder al primer piso donde se encuentra la Galería Reservada; la violeta es para ingresar a la Primera Bandeja en le segundo piso; con la pulsera blanca se accede a Bandeja y Pasos Perdidos.

La pulsera de color amarillo da acceso a Galería Reservada y Pasos Perdidos; la roja a Pasos Perdidos; la celeste al Bastonero, Salón de Honor, Recinto y salón Delia Parodi, con la color gris al salón Delia Parodi y Recinto y con la color fucsia solo al salón Delia Parodi.

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La pulsera de color amarillo da acceso a Galería Reservada y Pasos Perdidos; la roja a Pasos Perdidos; la celeste al Bastonero, Salón de Honor, Recinto y salón Delia Parodi, con la color gris al salón Delia Parodi y Recinto y con la color fucsia solo al salón Delia Parodi.

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Este esquema de "accesos selectivos" busca restringir la libre circulación por los pasillos de la sede legislativa, permitiendo que solo el personal con el precinto correspondiente acceda a zonas específicas. La medida fue recibida con malestar por los trabajadores de prensa, por la creciente dificultad para realizar coberturas de forma directa y sin filtros oficiales.

LT