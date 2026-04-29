La Justicia descubrió que la esposa de Manuel Adorni gastó 6000 dólares en efectivo en España

En el marco de la causa que investiga a Manuel Adorni, jefe de Gabinete de Javier Milei, por supuesto enriquecimiento ilícito, la Justicia recibió información sobre un gasto de aproximadamente 6000 dólares en efectivo que habría gastado Bettina Angeletti, la esposa del exvocero presidencial, en septiembre de 2025, cuando viajó a España.

Según La Nación, esa cantidad es el monto que saldrían los pasajes y la estadía en el país europeo, dato que se sumó al listado de gastos que está armando el fiscal Gerardo Pollicita para decidir si la vida que lleva el funcionario se adecúa -o no- a sus ingresos declarados.

Bettina Angeletti

Esta nueva información se conoció en las horas previas a la visita que realizará Adorni a la Cámara de Diputados, donde dará un informe de su gestión y, además, deberá responder los cuestionamientos de la oposición, incluyendo las dos causas en su contra que están siendo investigadas en Comodoro Py.

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Con Adorni en el Congreso, se preparan para una batalla campal

Una de las causas es por el viaje que realizó a Uruguay con su familia en un avión privado; y otra por presunto enriquecimiento ilícito, donde la Justicia confirmó que el jefe de Gabinete y su esposa gastaron, a fines de diciembre de 2024 y comienzos de enero de 2025, casi 9000 dólares en efectivo para hospedarse en dos complejos de lujo cuando viajaron a Aruba.

Los pasajes del vuelo, incluyendo los de sus dos hijos, también fueron pagados en efectivo y cada uno salió 1450 dólares.

Bettina Angeletti y Manuel Adorni

La declaración que complica a Manuel Adorni

Pablo Martín Feijoo, el empresario encargado de la operación inmobiliaria por la que Manuel Adorni adquirió su departamento en Caballito, le dio detalles al fiscal Gerardo Pollicita sobre cómo ocurrió todo, incluyendo el acuerdo de financiación que le permitió al funcionario saldar 200 mil dólares a través de una hipoteca a un año, sin intereses.

Todo comenzó en mayo de 2025, cuando el exfutbolista Hugo Morales, anterior dueño de la propiedad, se la vendió a las jubiladas Claudia Sbabo y Beatriz Viegas, quienes pagaron 200.000 dólares a partes iguales por la propiedad.

Adorni, flojo de papeles: le debe 65 mil dólares a Feijoo y la deuda no está documentada

Feijoó, hijo de Viegas, negoció el valor con Morales y, tras la adquisición, de poner en venta la propiedad. En su declaración bajo juramento, el hombre explicó que él se hizo cargo de todas las refacciones del departamento por un valor de 65.000 dólares, y ése fue el monto que acordó con Adorni recuperar “por afuera”, cuando el funcionario lograra vender su departamento del barrio porteño de Parque Chacabuco.

De acuerdo a la reconstrucción de los hechos, el testigo primero le pidió 300.000 dólares al jefe de Gabinete, pero finalmente acordó recibir 230.000 como precio final. El funcionario pagó 30.000 dólares de adelanto y el 87% restante en una hipoteca a un año, sin intereses.

Pablo Martín Feijoo se retiró de Comodoro Py

Según la Agencia Noticias Argentinas (NA), Feijoo declaró que bajó sus pretensiones iniciales porque le convenía tener negocios con “gente importante”.

El próximo lunes 4 de mayo está citado a declarar como testigo Matías Tabar, el contratista que se encargó de las remodelaciones en la vivienda que Adorni y su mujer tienen en el country Indio Cua, en Exaltación de la Cruz, adquirida a nombre de ella en noviembre de 2024.

El hombre deberá presentar toda la documentación relacionada a esta casa, incluyendo presupuestos, contratos y facturas emitidas y recibidas.

HM/DCQ