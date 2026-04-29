En “QR!”, José Amore lanzó una advertencia sobre Adorni: “El Gobierno está poniendo toda la carne al asador”

En la previa de “QR!”, el programa de Canal E, la licenciada en Ciencia Política Jose Amore analizó la estrategia del Gobierno para respaldar a Manuel Adorni en su presentación ante el Congreso y aseguró que La Libertad Avanza decidió jugarse todo para sostener al funcionario en medio de la tensión política y judicial que atraviesa el oficialismo.

“Pongo y platillas todos al Congreso. Esa es la estrategia que decidió La Libertad Avanza”, resumió Amore al comienzo de su columna, al explicar el despliegue oficialista para acompañar al vocero presidencial y jefe de Gabinete interino en una jornada que consideran clave.

La rápida salida de Ruboni y el contraste con Adorni

La analista vinculó esta maniobra con otros recientes movimientos dentro del Gobierno, como la rápida salida de Carlos Ruboni, exsecretario de Infraestructura, luego de que trascendiera que tenía siete propiedades en Miami sin declarar. “¿Por qué a un ministro de bajo perfil lo eyectan tan rápido del Gobierno y por qué a Adorni, que está en una situación judicial mucho más compleja, se lo sostiene con ese nivel de magnitud?”, planteó.

Según explicó, la respuesta está en la decisión política de blindar a Adorni y evitar cualquier señal de debilidad. Por eso, todos los funcionarios del gabinete deberán estar presentes en el Congreso. “Por orden de Karina, estamos todos obligados a ir mañana al Congreso”, contó Amore, citando el mensaje interno que circuló dentro del oficialismo.

Adorni dará su informe el miércoles en el Congreso, tras el escándalo

La presencia masiva no es casual. Aunque el artículo 101 de la Constitución obliga al jefe de Gabinete a presentarse periódicamente ante el Congreso para brindar informes de gestión, en la práctica pocos funcionarios cumplen con esa obligación de manera regular.

En este caso, el Gobierno busca convertir una instancia institucional en una demostración de fuerza política.

Adorni deberá responder más de cinco mil preguntas presentadas por los legisladores, aunque desde el oficialismo ya adelantaron que su discurso inicial durará una hora y estará centrado exclusivamente en la gestión, sin referencias a su situación judicial. Después llegará el momento más delicado: las preguntas de los distintos bloques.

Marcela Pagano y el momento más incómodo

Una de las intervenciones más esperadas será la de la diputada Marcela Pagano, de las dirigentes que más cuestionó públicamente al funcionario y que incluso presentó denuncias judiciales. “Si Adorni va bien, olvidate, nadie los para. La conquista política va a ser muy contundente”, explicó Amore.

Pero también aclaró que el verdadero objetivo no es que brille, sino que no tropiece. “Que le vaya bien es que no pierda, que no haya un clip que lo ensucie más de lo que está ahora”, sostuvo.

El oficialismo también prepara una fuerte puesta en escena dentro y fuera del Congreso. Según trascendió, se limitará el acceso de la prensa a los palcos habituales y se destinarán esos espacios a funcionarios y dirigentes cercanos al Gobierno.

Con Adorni en el Congreso, las partes se preparan para una batalla campal

Además, se prevé un operativo de seguridad más grande que el de los miércoles habituales y hasta la posibilidad de movilizar estructura partidaria en las inmediaciones para reforzar la imagen de respaldo político. “Quieren generar esa imagen de apoyo político contundente”, explicó la analista.

Viajan todos en el mismo avión

Para Amore, la apuesta del Gobierno es total y el riesgo también. “Están decidiendo viajar todos en el mismo avión”, graficó, al advertir que un tropiezo de Adorni podría arrastrar al resto del oficialismo.

En un contexto donde la imagen de Javier Milei muestra señales de desgaste por la situación económica, los salarios y la falta de empleo, el Congreso se convierte en una prueba política central. “La oposición va a tener que ser muy inteligente. El Gobierno les dobló la apuesta y el acontecimiento lo está generando el propio oficialismo”, concluyó.

LB