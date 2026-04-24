El juez Rafecas archivó la causa por el viaje de la esposa de Manuel Adorni a Estados Unidos en el avión presidencial

El juez federal Daniel Rafecas resolvió archivar la causa que investigaba el viaje de la esposa del vocero presidencial Manuel Adorni a Estados Unidos a bordo del avión presidencial, al considerar que no se reunieron elementos suficientes para avanzar con una imputación penal en el expediente.

La investigación se había abierto a partir de una denuncia que ponía bajo la lupa el uso de la aeronave oficial en el traslado de la pareja del funcionario, en un contexto en el que se cuestionaba si existía o no una justificación institucional para ese desplazamiento. Con el avance de las actuaciones, la fiscalía interviniente, a cargo de la fiscal María Magano, impulsó distintas medidas de prueba destinadas a reconstruir las circunstancias del viaje y determinar si había habido algún tipo de irregularidad en el uso del avión presidencial.

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La fiscal pidió archivar la denuncia por el viaje que hizo en el avión presidencial la esposa de Adorni

Entre esas diligencias se requirieron informes a los organismos responsables de la operación de la flota aérea oficial, registros de vuelo, documentación administrativa vinculada a la autorización del traslado y precisiones sobre la eventual participación de funcionarios en la organización del itinerario. También se analizaron los criterios habituales de asignación del avión presidencial y si el caso encuadraba dentro de los usos permitidos por la normativa vigente.

Con esa información incorporada al expediente, la fiscalía no formuló acusación y el juez Rafecas coincidió en que no se configuraban los elementos necesarios para sostener la continuidad de la causa. En su resolución dispuso el archivo, dando por cerrado el expediente en esta instancia, al menos hasta que eventualmente surjan nuevos elementos que justifiquen su reapertura.

Desde sus redes sociales, Manuel Adorni se expresó ante el alivio que representa este fallo. "'El tiempo es un juez tan sabio, que no sentencia de inmediato, pero al final da la razón a quien la tiene". Será Justicia. Fin", escribió el Jefe de Gabinete, citando el escrito que resuelve el archivo de la causa.

Entre los puntos centrales de la resolución se destaca que, de acuerdo con la información oficial, Bettina Julieta Angeletti no integró formalmente la comitiva presidencial, por lo que no requirió una autorización administrativa específica para su traslado. Desde el Gobierno señalaron que la Resolución 104/26 definió la comitiva e incluyó a Adorni, pero no a Angeletti, quien viajó en calidad de invitada del Poder Ejecutivo. En ese sentido, el juez sostuvo que este tipo de invitaciones no exige la emisión de un acto administrativo que autorice el uso de la aeronave presidencial y que, además, no generó costos para el Estado Nacional.

El regreso de Adorni, el 14 de marzo de 2026 tiene su respectivo pago por parte del Estado, ya que viajó en calidad de funcionario al Argentina Week. Sin embargo, las pruebas demostraron que no hubo ningún ticket estatal a nombre de Bettina Angeletti.

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El caso había generado repercusión política por tratarse del uso de recursos del Estado en un traslado vinculado al entorno de un funcionario de primera línea del gobierno, pero la decisión judicial dejó sin efecto la investigación penal en curso.

Fuentes judiciales esgrimieron que “sin impulso fiscal, no se puede hacer otra cosa que archivar la causa”. Los abogados que defendieron a Adorni fueron Matías Ledesma y Eial Rosenzvit, ambos integrantes del Estudio Ledesma.

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Ayer se supo que la fiscal Mangano había recomendado archivar la causa. Entre sus argumentos, señaló que “el uso cuestionado de la aeronave presidencial se dio en el marco de una misión oficial debidamente autorizada, siendo este medio de transporte un recurso logístico propio del Estado para el cumplimiento de funciones institucionales”. Además, remarcó que “no se detectó un desvío del propósito original de los fondos públicos”.

Cómo sigue el caso Adorni

Esta resolución no significa que la situación judicial del ministro esté resuelta. El juez federal Ariel Lijo tiene a su cargo otras dos causas que lo involucran.

Por un lado, se investiga si hay algún delito detrás de su viaje familiar a Uruguay, sumado a su vínculo personal con el periodista Marcelo Grandio.

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La otra causa lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito, a partir de su crecimiento patrimonial desde que asumió como funcionario de la Nación. Esta causa es la que más avances ha tenido. El último dato que se conoció fue que el jefe de Gabinete gastó 8.874 dólares en efectivo para pagar el alojamiento en un viaje vacacional a Aruba, también con su familia en diciembre de 2024.

Desde el gobierno sigue recibiendo el apoyo del presidente, quien siempre se mostró a favor de esperar a que la justicia se pronuncie. De hecho, en las últimas horas se confirmó la presencia de Milei el 29 de abril en el Congreso, donde Adorni deberá enfrentar a los legisladores en su primer balance de gestión.

RG/fl