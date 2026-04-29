El video irónico de Elisa Carrió contra Manuel Adorni: "Pobrecito"

En la víspera de la presentación de Manuel Adorni en el Congreso para exhibir su informe de gestión en Diputados, la dirigente de la Coalición Cívica ARI (CC-ARI), Elisa Carrió, compartió un video irónico en el que apunta contra el jefe de Gabinete que se encuentra siendo investigado por presunto enriquecimiento ilícito.

En el video de unos pocos segundos se puede ver a la exlegisladora llorando en un baño con un pañuelo de papel en la mano. "¿Por qué lloras?", le preguntan, a lo que ella, en tono irónico, responde: "Por (Manuel) Adorni, pobrecito. Se compró todas estas casas en dos años. Y lo atacan".

Al final de la grabación, Carrió le sonríe a la cámara luego de haber hecho referencia a la adquisición de Adorni de un departamento en Caballito y una casa en el country Indio Cua, motivo por el que se encuentra siendo investigado por presunto enriquecimiento ilícito.

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El jefe de Gabinete se colocó por primera vez en el ojo de la tormenta luego de que se conociera que su esposa, Bettina Angeletti, viajó junto a la comitiva oficial en el avión presidencial para asistir a la Argentina Week, y el escándalo se intensificó tras revelarse que el funcionario habría costeado luego un viaje en avión privado a Punta del Este y otro a Aruba. Los costos de ambos viajes quedaron bajo análisis.

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Una vez iniciada la investigación de la Justicia por presunto enriquecimiento ilícito, se conoció que Adorni también había adquirido dos propiedades, comenzando por una casa en el country Indio Cua Golf Club en 2024, en el partido bonaerense de Exaltación de la Cruz, que se encuentra a nombre de su esposa.

La operación fue realizada a través de un crédito hipotecario no bancario de US$100.000 y, además, demandó la suma de US$20.000 adicionales y otros gastos de refacciones.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito.

Un año después de la compra de la casa, en 2025, el jefe de Gabinete concretó la compra de un departamento en Caballito, sobre la calle Miró, por un valor total de US$230.000 que habría obtenido a través de una hipoteca no bancaria con dos particulares.

Al comenzar a conocerse los gastos y adquisiciones del funcionario, la Justicia puso el foco sobre el patrimonio declarado de Adorni, quien en su última presentación declaró unos US$48.720 entre efectivo y cuentas en el exterior al cierre de 2024, una cifra mucho menor a la necesaria para cubrir los gastos realizados de forma posterior.

La esposa de Manuel Adorni gastó 6000 dólares en efectivo en España

En el marco de la causa que investiga a Manuel Adorni, jefe de Gabinete de Javier Milei, por supuesto enriquecimiento ilícito, la Justicia recibió información sobre un gasto de aproximadamente 6000 dólares en efectivo que habría gastado Bettina Angeletti, la esposa del exvocero presidencial, en septiembre de 2025, cuando viajó a España.

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Según La Nación, esa cantidad es el monto que saldrían los pasajes y la estadía en el país europeo, dato que se sumó al listado de gastos que está armando el fiscal Gerardo Pollicita para decidir si la vida que lleva el funcionario se adecúa -o no- a sus ingresos declarados.

Esta nueva información se conoció en las horas previas a la visita que realizará Adorni a la Cámara de Diputados, donde dará un informe de su gestión y, además, deberá responder los cuestionamientos de la oposición, incluyendo las dos causas en su contra que están siendo investigadas en Comodoro Py.

AS.