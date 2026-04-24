Carrió criticó a Milei por reunirse con el multimillonario Peter Thiel: "Es el eje del mal"

Elisa Carrió, principal referente de la Coalición Cívica, usó su cuenta oficial de X para apuntar contra Peter Thiel, una de las figuras más importantes de Silicon Valley, por reunirse en la Casa Rosada con el presidente Javier Milei. La líder política advirtió de los peligros de este encuentro, definiendo al multimillonario como “el eje del mal”.

El posteo expresa: “Lo de Peter Thiel es terrible y que se instale en la Argentina es aún peor. Hay que buscar que es Palantir (en referencia a una de las compañías del multimillonario). Va en contra de la República, la democracia y las libertades. Es Pentágono puro, es el eje del mal”.

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La legisladora peronista Kelly Olmos también criticó la visita del empresario a través de su cuenta de X. “Junto a miembros del bloque de diputados de Unión por la Patria, manifestamos nuestra preocupación por la presencia en Argentina del empresario tecnológico Peter Thiel, dueño de Palantir, y su reunión con representantes del Poder Ejecutivo”.

Y agregó: “Rechazamos enérgicamente sus posiciones contrarias a la democracia y repudiamos la expulsión de los periodistas de la Casa Rosada”.

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En el mismo posteo, la diputada compartió un documento donde expresa su preocupación, firmado por sus compañeros Claudia Palladino, Graciela de la Rosa, Victoria Tolosa Paz, Guillermo Snopek, Moira Sancho y Mario Manrique.

Según la Agencia Noticias Argentinas (NA), el encuentro entre Thiel y Milei se realizó este jueves a las 14, duró una hora y contó con la participación del canciller Pablo Quirno. Aunque se habló de la posibilidad de que se puedan realizar acuerdos comerciales con el magnate tecnológico, el oficialismo todavía no dio ningún detalle al respecto.

Quién es Peter Thiel

Peter Thiel es el cofundador de PayPal, una de las más importantes plataformas de pagos digitales del mundo; además es el primer gran inversor externo de Facebook. También compró acciones en compañías tan importantes como SpaceX, Uber, Spotify y Airbnb.

Peter Thiel

Uno de los proyectos más destacados y polémicos del empresario es Palantir, una empresa de análisis de datos que colabora con gobiernos y organismos como la CIA, procesando enormes cantidades de información estratégica.

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Además de su perfil empresarial, Thiel es reconocido por sus ideas libertarias y por haber apoyado públicamente a Donald Trump en Estados Unidos. Su pensamiento se basa en tres grandes ejes: cuestionamiento a las instituciones tradicionales, defensa del libre mercado y la importancia de la tecnología en el futuro de la sociedad.

HM/DCQ