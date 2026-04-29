El Gobierno acelera el dictamen en el Senado para pagarle 171 millones de dólares a los fondos buitre

La Libertad Avanza intentará obtener este miércoles un dictamen sobre el proyecto de ley que autorizaría al Gobierno a pagar 171 millones de pesos a los fondos buitres que han logrado una sentencia contra Argentina en Estados Unidos y, con los cuales, ya hay un comienzo de acuerdo.

El pedido hecho por el Poder Ejecutivo está registrado en un proyecto de ley enviado al Senado que se tratará este 29 de abril a las 15 en un plenario conjunto de las comisiones de Economía Nacional e Inversiones y de Presupuesto y Hacienda.

Bartolomé Abdala

Al comenzar el encuentro, la Comisión de Economía Nacional e Inversiones se constituirá y será encabezada por el libertario Bartolomé Abdala. A continuación, se realizará el plenario junto con la comisión Presupuesto y Hacienda, presidida por otro integrante de La Libertad Avanza, el porteño Agustín Monteverde.

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Agustín Monteverde

Aunque el plazo para aprobar esa ley es el jueves 30 de abril, el oficialismo busca enviar un gesto de buena voluntad a los fondos buitres, y, por ese motivo, intentará aprobar este miércoles la firma del dictamen, de manera que pueda ser debatida en una sesión que se realizará en la primera semana de mayo, según le revelaron fuentes parlamentarias a la agencia Noticias Argentinas.

La autorización que busca el Gobierno es para poder abonar los Acuerdos de Conciliación realizados con los tenedores de títulos públicos Bainbridge Ltd. y el grupo de acreedores que encabeza Attestor Value Master Fund LP, bonistas que empezaron sus demandas en el año 2001, pero no llegaron a entrar en el acuerdo firmado en 2016 entre el Gobierno de Mauricio Macri y la mayor parte de los fondos buitres.

El Gobierno exige un tratamiento urgente por “los acuerdos establecen como fecha límite de cierre (“outside date”) el 30 de abril de 2026. La falta de aprobación parlamentaria luego de dicho plazo provocaría la resolución automática de las transacciones, obligando a la Argentina a retomar litigios bajo condiciones financieras significativamente más gravosas”, argumentaron.

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El Gobierno remarcó que “los acuerdos con Bainbridge Ltd. y con el grupo de acreedores encabezado por Attestor Value Master Fund LP resuelven de forma integral múltiples causas judiciales (incluyendo Attestor No. 14 Civ. 5849 y las diversas acciones de TRINITY INVESTMENT DAC)” contra Argentina.

Ese acuerdo significa abonar, de “forma simultánea a la acreditación de los bonos libres de todo gravamen para su inmediata cancelación y extinción”, 67 millones de dólares para Bainbridge Ltd. y 104 millones para el grupo de acreedores liderados por Attestor Value Master Fund LP).

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Según el Gobierno, con este acuerdo finalizarán las demandas de embargo sobre activos de nuestro país.

Con respecto a las ventajas financieras de pagar, el oficialismo detalla que “habrá una quita superior al 30% sobre las sumas remanentes”, permitiendo “cancelar pasivos litigiosos por un monto sustancialmente inferior al que resultaría de una ejecución judicial, evitando el devengamiento de intereses punitorios onerosos bajo la ley de Nueva York”.

HM/ML