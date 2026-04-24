Detuvieron a un concejal de La Libertad Avanza por manejar un auto con pedido de secuestro

Detuvieron en San Vicente a un concejal de La Libertad Avanza (LLA) del partido bonaerense de Presidente Perón luego de que la Policía detectara que circulaba en un vehículo con pedido de secuestro activo y documentación presuntamente apócrifa.

El detenido es Eugenio Esteban Fernández, de 57 años, y el procedimiento fue realizado por integrantes del Comando Patrullas de San Vicente sobre la Ruta 58 y Juan Pablo II, donde se interceptó el vehículo.

La agencia Noticias Argentinas informó que el legislador se movilizaba en un Renault Sandero azul oscuro, dominio KWB-937 que, al ser chequeado por sistema, mostró un pedido de secuestro activo desde marzo de 2024, enviado por el Juzgado Federal en lo Civil y Comercial N°2 de Lomas de Zamora.

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Además, al revisar la documentación del vehículo, los agentes encontraron irregularidades en la numeración de la cédula automotor, por lo que fue definida como supuestamente falsa.

Por ese motivo, se decidió detener al concejal y trasladarlo a la dependencia policial correspondiente, mientras se procedía al secuestro de su vehículo.

La UFI descentralizada N°1 de San Vicente quedó a cargo de la causa y, desde la Justicia Federal ordenaron avanzar con las actuaciones bajo la carátula de “encubrimiento” e investigar una posible infracción por el uso de documentación adulterada.

Detención del concejal Eugenio Esteban Fernández

El caso del concejal libertario de San Vicente que fue detenido, liberado y asumió su banca

Ignacio “Nacho” Contreras, concejal electo por La Libertad Avanza en San Vicente, fue liberado en noviembre del año pasado, tras permanecer detenido por una denuncia por presunta violencia de género luego de un suceso ocurrido el 18 de octubre en su finca “Mi Viejo”, que se encuentra sobre el Camino Once Bocas.

Ignacio “Nacho” Contreras

Según difundió NA, en una discusión con su pareja, el referente de LLA habría hecho al menos dos disparos usando un arma de fuego. Tras el hecho, la policía secuestró en la vivienda una pistola calibre 9 milímetros y varias vainas servidas, elementos que se sumaron a la causa.

De acuerdo al portal Al Sur Web, Contreras asumió el pasado viernes 17 de abril su banca como concejal de La Libertad Avanza, pero, tras prestar juramento, pidió licencia por tiempo indeterminado para concentrarse en la causa en su contra por presunta violencia de género.

HM/ML