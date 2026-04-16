El juez de Garantías Ricardo Fraga ordenó la prisión preventiva para Lucas Adrián Gómez, el oficial de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires acusado de matar con su arma a Juan Cruz Leal, el joven estudiante de Ingeniería en Sistemas al que supuestamente habría confundido con un ladrón. De esta manera, el agente de 45 años permanecerá detenido a la espera del juicio por el hecho que tuvo lugar el 12 de marzo pasado en la localidad bonaerense de Ituzaingó.

"El juez hizo lugar a la prisión preventiva porque la materialidad en todo el hecho, como fue imputado, tiene todo el soporte probatorio", confirmó a PERFIL Marcelo Biondi, abogado del particular damnificado. En un fallo de 109 páginas, el magistrado consideró que existen en el proceso “indicios vehementes y elementos de convicción suficientes para suponer" que Gómez participó, en principio, como "autor penalmente responsable de los delitos que se le imputan".

Matar a un inocente: cuando el miedo a sufrir un robo termina en tragedia

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Según la reconstrucción del hecho, el oficial perteneciente a la División Especial de Tránsito se movilizaba en su moto con su esposa y disparó contra Juan Cruz (21) y su amigo, Daniel Khune (20), que también iban a bordo de una moto, de manera inexplicable. Los jóvenes se dirigían a un partido de fútbol pero, según el relato del acusado, pensó que eran ladrones "que le iban a robar".

La causa está caratulada como "homicidio agravado por ser cometido por un miembro de fuerza de seguridad pública y por la utilización de un arma de fuego" contra Juan Cruz, en concurso real con homicidio con los mismos agravantes pero en grado de tentativa contra su amigo. Días atrás, la defensa del policía había solicitado que transite el proceso con prisión domiciliaria y que se cambie la carátula a "homicidio con exceso de legítima defensa", una figura atenuada.

"La calificacion legal ha quedado igual", indicó Biondi, que además se mostró conforme con la decisión del magistrado. "También había peligros procesales, no solo en la escala penal, que es de prisión perpetua, sino también por las distintas maniobras de entorpecimientos probatorios", añadió.

En ese sentido, el representante legal de la familia de la víctima precisó que adhirieron a las medidas de prueba propuestas por la Fiscalía e incorporaron algunas otras, relacionadas con la presunta intimidación a los vecinos de la zona. "Después, cuando llega el personal policial, él a sabiendas de que no había sido un hecho de robo, dijo que le habían querido robar".

Para el abogado, Gómez brindó "una falsa versión sobre un robo", lo que representa un riesgo para entorpecer la investigación. "El juzgado no hizo lugar, nos opusimos nosotros también por estos peligros procesales, tanto a la excarcelación como a la domiciliaria y al cambio de imputación que pidió la defensa", concluyó.

Cómo ocurrió la muerte de Juan Cruz

El joven de 21 años era estudiante de tercer año de la carrera de Ingeniería en Sistemas en la Universidad de Morón. Se dedicaba a la programación y además trabajaba como personal trainer en el gimnasio de su papá. El 12 de marzo pasado se fue junto a Daniel en su moto a un partido de fútbol: portaba un bolso donde llevaba una botella de agua y sus botines.

En un momento, cuando circulaba por la calle Martín Rodríguez, se cruzó con Gómez, quien comenzó a dispararles sin mediar palabra -según declaró su amigo-, aunque luego el agente denunció que ambos presuntamente habían querido robarle. En total, el acusado realizó tres detonaciones y los proyectiles ingresaron por abajo de la tetilla izquierda de Daniel, y por la ingle y tórax, de Juan, provocándole una grave hemorragia.

El primero de ellos fue trasladado al Hospital de Haedo, mientras que el segundo terminó en el Hospital de Bicentenario de Ituzaingó, donde finalmente perdió la vida. La investigación quedó a cargo de la fiscal María Alejandra Bonini, de la Fiscalía N° 2 de Morón, que pidió la detención del policía. En su indagatoria, Gómez insistió en que pensó que los chicos intentaron robarle.

"Regresábamos de la iglesia y nos pusimos en alerta porque vimos la moto de estos chicos. Ahí Lucas me dice ‘ojo los de la moto, estate atenta’", expresó María Luján, esposa del oficial que al momento del hecho no vestía el uniforme y estaba de franco. En diálogo con el canal Crónica, recordó: "Me agarré de él, doblamos y seguimos. Yo sentí que la moto se acercaba cada vez más y recordé la situación que vivimos en mayo del año pasado, en un intento de robo, y en ese caso nos dispararon sin que nosotros frenemos y no nos pasó nada".

El sospechoso había cumplido más de diez años en la División Motorizada de la Superintendencia de Tránsito y Transporte de la Policía porteña. Con su experiencia, se estima que debería haber tomado otros recaudos en esa situación. Los familiares de Juan Cruz organizaron diferentes marchas para pedir Justicia al entender que se trataba de un caso de "gatillo fácil" ya que hasta ahora no hay elementos que prueben la versión de Gómez.

FP