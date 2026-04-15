“Me cegué, no controlé mi ansiedad ni mi bronca, saqué el arma y disparé”, sostuvo en la primera audiencia del juicio en su contra Abel Guzmán, el colorista de 45 años acusado haber asesinado a Germán Medina, uno de sus compañeros de trabajo, en la peluquería "Verdini" del barrio porteño de Recoleta. Durante su declaración, el imputado reconstruyó su vínculo con el dueño del local y contó que tenía conflictos por motivos económicos.

El hecho ocurrió el 20 de marzo de 2024 en el salón ubicado en la calle Beruti al 3017. Aquel día, Guzmán sacó una pistola y le disparó a Medina, de 33 años, mientras él se encontraba con otros compañeros tomando una cerveza después de haber terminado el horario de trabajo. "Quédense quietos porque les vuelo la cabeza a los cuatro”, exclamó antes de asesinarlo, hecho que quedó registrado por las cámaras de seguridad interna.

Celos profesionales y una muerte a sangre fría: arranca el juicio por el caso del peluquero asesinado en Recoleta

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Acto seguido, el estilista escapó por una ventana y se dio a la fuga. En total, estuvo prófugo más de 70 días prófugo hasta que fue encontrado y detenido por agentes de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires en el partido bonaerense de Moreno. “Me escapé porque tenía miedo de quedar preso, me angustié por lo que hice, me arruiné la vida y la de mi familia”, manifestó sobre su escape.

Sus abogados, Claudio Domingo Severino y Ricardo Alfredo Sanetti, ya habían adelantado al Tribunal Oral en lo Criminal N°24 que el imputado iba a hacer uso de la palabra después de la lectura de cargo. La acusación, a cargo de la fiscal general Ana Helena Díaz Cano y el auxiliar Nicolás Tecchi, es por "homicidio agravado por alevosía" (por el crimen de Medina) y por "privación ilegítima de la libertad agravada" contra la víctima y el resto de las personas que estaban en el lugar.

Abel Guzmán fue detenido en el partido de Moreno, después de 10 semanas prófugos.

"Guzmán extrajo un arma de fuego de la cintura, le quitó el seguro, apuntó directo a la cabeza de Medina y disparó provocando su fallecimiento unos instantes después”, indica el requerimiento realizado por el fiscal a cargo de la instrucción, Patricio Lugones, que se leyó durante la audiencia de este miércoles.

En el escrito, se señaló que Guzmán tenía un “particular encono personal" con Medina, que los había "enfrentado por el uso indiscriminado de formol", algo que ya le había reprochado Francisco Verdini, dueño de la peluquería y a quien el colorista conocía desde hacía más de 20 años. Según consta en el expediente, esa sustancia utilizada para alisar el cabello era rechazada por el equipo porque puede causar irritación y sensibilidad.

"Verdini provocó todo este desmadre, el conflicto económico era con él. Hizo que terminara todo de esta manera”, manifestó ante los jueces Javier Esteban de la Fuente, Maximiliano Dialeva Balmaceda y Marcelo Alvero. Allí precisó que durante un año le reclamó una indemnización de más de 55 millones de pesos que nunca lograron acordar. "Siempre me esquivaba", afirmó.

Crimen en la peluquería: el conflicto con el dueño

Acerca del arma de fuego, el coiffeur explicó que residía en la localidad de Merlo y que decidió adquirir una porque ya había sido asaltado en dos oportunidades en el regreso a su hogar. Solía guardarle en el locker de su antiguo lugar de trabajo y la llevaba encima cuando trasladaba dinero. Sus compañeros no sabían que la tenía.

Germán Medina tenía 33 años.

Ante una de las preguntas de la defensa, precisó que uno de los roces con su empleador era que su sueldo llegaba a casi tres millones de pesos. Sobre la "polémica" con el uso de formol, mencionó que supuestamente nunca le prohibieron usar ese producto y que solo le dijeron que debía usar menos cantidad. Sin embargo, en los chats de un grupo de Whatsapp que compartían los trabajadores del local de Recoleta se observa como el dueño le pidió expresamente que ya no lo aplique.

“Esto va más que nada para vos Abel que tengo muchas quejas con los chicos y ya me está superando este tema: ¡Prohibido usar formol!!! Lo dejo grabado como evidencia, no quiero más formol en la peluquería", expresó Verdini en uno de los mensajes.

En tanto, Guzmán apuntó contra las condiciones laborales y sostuvo que el área donde se realizaban los tratamientos químicos tenía poca ventilación y que presuntamente utilizaban "productos no aprobados” o “de menor calidad”, lo que también generaba conflictos internos.

“No me controlé y disparé”

Por último, el estilista recordó cómo ocurrió el día del homicidio de Germán. Aquel 20 de marzo, iba a tener una conversación con su jefe por el tema de la indemnización, pero finalmente le dijo que lo hablarían con los abogados. En ese momento, puntualizó que le escuchó decir a Medina algo sobre él con respecto a que "lo iban a echar" porque era "un empleado más".

“Me enojé, no controlé ni mi ansiedad ni mi bronca. Agarré el arma y disparé, no medí las consecuencias”, confesó Guzmán, al borde de las lágrimas. Luego, detalló que tiró la pistola y su celular porque “sabía que había hecho algo muy malo” y porque estaba “desahuciado”. Sobre su vínculo con la víctima, lo calificó como un "trato cordial" y agregó que no habían tenido inconvenientes previos.

“Me escapé porque tenía miedo de quedar preso. Quedé desempleado, sin indemnización, sin futuro, no tengo palabras para transmitir la bronca”, dijo hacia el final de su testimonio. Luego, concluyó: “Pido disculpas a todas las personas a las que hice daño, a la familia de Medina y a mis compañeros. Nadie merecer terminar así".

El próximo martes 21 de abril continuarán las indagatorias a los testigos, según dispuso el tribunal luego de la indagatoria. Se espera que declaren unas 12 personas desde las 14 horas.

FP/DCQ