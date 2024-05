La detención de Abel Guzmán, el acusado del asesinato del colorista Germán Medina en una peluquería de Recoleta, marcó un giro trascendental en el desarrollo del caso que conmocionó a la opinión pública. Tras más de dos meses prófugo, la policía logró capturarlo mientras cortaba el pasto en una casa de la localidad de Moreno, en el oeste del Gran Buenos Aires, luego de que se ofreciera una recompensa de 5 millones de pesos para dar con su paradero.

La noticia fue recibida con "alegría" por Facundo Verdini, dueño del local donde ocurrió el crimen, quien además se mostró sorprendido por la cercanía del lugar de la detención de Guzmán con su actual sitio de trabajo.

Detuvieron a Abel Guzmán, el colorista que mató a su colega en la peluquería Verdini de Recoleta

"Estaba a 10 minutos de donde estoy trabajando ahora", resaltó Verdini, quien consideró crucial la recompensa ofrecida para la captura del peluquero. "Me enteré por teléfono, por la cantidad de mensajes que me llegaron, pero yo estoy trabajando y no vi la tele ni sé nada de las noticias. Pero me da alegría saber que lo agarraron", expresó.

El peluquero y empresario se encontraba trabajando en su local de Parque Leloir, otra localidad del cordón oeste del conurbano bonaerense, cuando se enteró del arresto del hombre que le disparó en la cabeza a su compañero de trabajo en plena jornada laboral.

La víctima, Germán Gabriel Medina, tenía 33 años.

Ante los medios, también reflexionó sobre la duración de la búsqueda y el impacto del arresto. "No puedo creer que lo hayan agarrado a 10 minutos de donde yo me encuentro ahora, o a veinte minutos de mi casa, cuando uno pensaba que el tipo estaba en la otra punta del mundo, en otro país", dijo respecto a la búsqueda de Guzmán, que incluyó además un alerta roja de Interpol.

"Viste cómo son las cosas... El común de la gente pensaba 'chau, se fue a Paraguay o Bolivia, y no lo agarran más'. Y pueden estar escondidos a la vuelta de tu casa. Ya había pasado mucho tiempo, por suerte lo capturaron y se hizo justicia por Germán", concluyó.

El estilista Facundo Verdini es dueño de las peluquerías Verdini.

La detención del asesino de Germán Medina

Con el pelo crecido y una barba recortada, Abel Guzmán, de 43 años, fue arrestado y llevado a la comisaría N°15 de Moreno. Su abogado, Héctor Costa, adelantó que solicitará prisión domiciliaria para su cliente, argumentando problemas de salud que precedieron al hecho y justificarían el pedido. "Él no sabe usar armas, capaz se le escapó el tiro", mencionó Costa, quien reveló que Guzmán se negó a declarar durante la indagatoria en Tribunales.

"Tiene problemas de salud preexistentes al hecho, se lo dijo el médico legista. Mañana vamos a presentar un médico para que lo pueda observar y diagnosticar, así podemos buscar el arresto domiciliario. El no ya lo tenemos", dijo el abogado.

El defensor del homicida reconoció que pudo leer "lo principal del expediente" y que en las próximas horas leerá "el resto de las fojas para leer las pruebas detalladamente" y así plantear la estrategia judicial. "Hay muchas pruebas en contra. Una vez que pueda leer el expediente vamos a tener la estrategia de la defensa", explicó.

Abel Guzmán, asesino del peluquero Gabriel Medina.

Con respecto al contacto que tuvo Guzmán, Costa dijo que "anímicamente está muy bien" y agregó que lo notó "muy lúcido". También explicó el cambio de look del detenido, que cuando cometió el crimen estaba rapado pero cuando lo detuvieron se había dejado el pelo largo y la barba. "Dijo que hacía mucho calor y se tuvo que cortar el pelo", aseguró Costa.

Con respecto al paradero, el abogado reveló que el prófugo "no estuvo siempre en el mismo domicilio" de la localidad bonaerense de Moreno, donde finalmente fue detenido, dijo que no sabe si en estos dos meses vio a su familia y agregó: "No hablamos de por qué se fugó".

Por último, Costa adelantó que se reunirá con Guzmán para "planear que se presenta" y confirmó que mañana presentarán un escrito mañana con base en "los datos del expediente”.

"Para hacer la excarcelación hay que buscar el momento oportuno", dijo Costa, quien descartó la hipótesis que planteó el novio de la víctima de que el crimen fue premeditado. "Esto no estaba planeado y no lo acusan por eso", aclaró Costa.

Crimen de Germán Medina: Interpol emitió un alerta roja para encontrar al homicida Abel Guzmán

El crimen de Germán Medina

Medina, que tenía 33 años, fue asesinado de un disparo en la cabeza en la peluquería Verdini, ubicada en la calle Beruti al 3017, en el barrio porteño de Recoleta. Tras dispararle a su compañero, frente a otros de sus colegas, Guzmán se dio a la fuga por una ventana y estuvo en calidad de prófugo hasta este miércoles.

El ataque quedó registrado en las cámaras de seguridad del local, mientras que la víctima fue trasladada al Hospital Fernández, en grave estado, y falleció poco después de haber ingresado. La familia del joven también apuntó contra el dueño y los otros empleados de la peluquería, ya que después de que se difundiera la grabación de la cámara de seguridad que registró el crimen se ve cómo Guzmán le dispara a su colega a sangre fría mientras los demás lo observan, y después huye.

Al día siguiente del crimen, desde el Juzgado N°48, a cargo del juez Javier Sánchez Sarmiento, se firmó el pedido de captura. En tanto, Facundo Verdini, dueño de la peluquería, cerró el local durante algunas semanas por temor a que Guzmán volviera a aparecer, hasta que finalmente decidió reabrir el 12 de abril, aun con custodia policial en las inmediaciones.

